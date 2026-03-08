Barcelona Menang 1-0 atas Athletic Bilbao, Hansi Flick Soroti Penampilan Luar Biasa Pedri

BILBAO – Barcelona berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam perburuan gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 setelah menundukkan Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0, pada Minggu (8/3/2026) dini hari WIB. Bermain di bawah tekanan tinggi setelah rival abadi mereka, Real Madrid, memetik kemenangan sehari sebelumnya, skuad asuhan Hansi Flick menunjukkan mentalitas baja untuk menjawab tantangan di stadion yang terkenal angker, San Mames.

Pelatih asal Jerman tersebut memberikan apresiasi tinggi atas kegigihan anak asuhnya. Terutama penampilan luar biasa Pedri di laga pekan ke-27 Liga Spanyol 2025-2026 tersebut.

"Tidak mudah bermain di sini. Saya rasa kami harus mengelola menit bermain setelah pertandingan hari Selasa. Saya sangat menghargai kemenangan ini, apalagi kami pulang tanpa kebobolan," ujar Flick dalam konferensi pers usai laga, dikutip dari Marca, Minggu (8/3/2026).

1. Efek Instan Pedri

Salah satu titik balik dalam pertandingan ini adalah keputusan Flick memasukkan Pedri di awal babak kedua untuk menggantikan Marc Bernal yang mengalami kendala fisik. Masuknya sang maestro muda terbukti mengubah alur permainan Barcelona menjadi lebih mengalir dan terorganisir.

Flick tidak segan memberikan pujian setinggi langit untuk dampak yang diberikan pemain bernomor punggung 8 tersebut.

"Pedri membuat semua orang menjadi lebih baik. Dia mengubah permainan. Dia menghubungkan permainan dengan sangat baik. Olmo juga bermain lebih baik di babak kedua. Namun yang terpenting adalah mereka semua telah berjuang sebagai satu kesatuan," tegas Flick.

Kemenangan ini juga mempertegas filosofi bertahan kolektif yang sedang dibangun Flick. Baginya, menjaga gawang tetap bersih alias clean sheet adalah fondasi kepercayaan diri tim.