Bikin Hattrick Perdana di Laga Barcelona vs Villarreal, Lamine Yamal: Saya Dituntut Cetak 100 Gol

Lamine Yamal bahagia usai mencetak hattrick perdana dalam karier profesionalnya (Foto: FC Barcelona)

BARCELONA – Lamine Yamal jadi bintang kemenangan Barcelona atas Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026 dengan mengemas hattrick. Itu sekaligus jadi trigol pertamanya dalam karier profesional.

Duel Barcelona vs Villarreal itu digelar di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu 28 Februari 2026 malam WIB. Blaugrana menang telak 4-1 dalam pertandingan tersebut.

Tiga dari empat gol Barcelona diborong Lamine (28’, 37’, 69’). Satu gol lainnya dicetak Robert Lewandowski (90+1’). Sedangkan, gol balasan Villarreal dihasilkan oleh Pape Gueye (49’).

1. Dituntut Cetak 100 Gol

Usai laga, Lamine mengaku sangat bahagia dengan tripleta pertama dalam kariernya. Ia langsung mengklaim, orang-orang menuntutnya untuk bisa cetak 100 gol di usia 16 tahun.

“Saya dituntut orang-orang untuk mencetak 100 gol di usia 16 tahun. Saya juga maunya begitu, tapi sedikit demi sedikit,” kata Lamine, melansir dari Mundo Deportivo, Minggu (1/3/2026).

“Cetak satu, dua gol, yang membuat saya senang adalah (bisa) membantu tim (untuk menang),” imbuh pemain asal Spanyol itu.