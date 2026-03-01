Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bikin Hattrick Perdana di Laga Barcelona vs Villarreal, Lamine Yamal: Saya Dituntut Cetak 100 Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |17:30 WIB
Bikin <i>Hattrick</i> Perdana di Laga Barcelona vs Villarreal, Lamine Yamal: Saya Dituntut Cetak 100 Gol
Lamine Yamal bahagia usai mencetak hattrick perdana dalam karier profesionalnya (Foto: FC Barcelona)
A
A
A

BARCELONA – Lamine Yamal jadi bintang kemenangan Barcelona atas Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026 dengan mengemas hattrick. Itu sekaligus jadi trigol pertamanya dalam karier profesional.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

Duel Barcelona vs Villarreal itu digelar di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu 28 Februari 2026 malam WIB. Blaugrana menang telak 4-1 dalam pertandingan tersebut.

Lamine Yamal cetak hattrick di laga Barcelona vs Villarreal (Foto: La Liga)

Tiga dari empat gol Barcelona diborong Lamine (28’, 37’, 69’). Satu gol lainnya dicetak Robert Lewandowski (90+1’). Sedangkan, gol balasan Villarreal dihasilkan oleh Pape Gueye (49’).

1. Dituntut Cetak 100 Gol

Usai laga, Lamine mengaku sangat bahagia dengan tripleta pertama dalam kariernya. Ia langsung mengklaim, orang-orang menuntutnya untuk bisa cetak 100 gol di usia 16 tahun.

“Saya dituntut orang-orang untuk mencetak 100 gol di usia 16 tahun. Saya juga maunya begitu, tapi sedikit demi sedikit,” kata Lamine, melansir dari Mundo Deportivo, Minggu (1/3/2026).

“Cetak satu, dua gol, yang membuat saya senang adalah (bisa) membantu tim (untuk menang),” imbuh pemain asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/46/3204358/jadwal_dan_link_live_streaming_real_madrid_vs_getafe_di_liga_spanyol_2025_2026-iJyU_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/46/3204293/barcelona_menang_4_1_atas_villarreal_berkat_lamine_yamal-NZVg_large.jpeg
Hasil Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026: Lamine Yamal Hattrick, Blaugrana Menang 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/46/3203865/cristiano_ronaldo-8r2O_large.jpg
Diam-Diam Cristiano Ronaldo Resmi Beli 25 Persen Saham Klub Spanyol, Real Madrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/46/3203894/jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_villarreal_di_liga_spanyol_2025_2026-fsP4_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/28/11/1681935/kalah-dramatis-dari-australia-timnas-futsal-putri-indonesia-terhenti-di-semifinal-piala-aff-2026-lcv.webp
Kalah Dramatis dari Australia, Timnas Futsal Putri Indonesia Terhenti di Semifinal Piala AFF 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/28/pembalap_indonesia_veda_ega_pratama.jpg
Honda Terpukau! Debut Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 Langsung Tembus 5 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement