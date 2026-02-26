Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |18:14 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!
Barcelona akan menjamu Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: VISION+)
A
A
A

PERSAINGAN papan atas Liga Spanyol 2025-2026 semakin memanas memasuki pekan ke-26. Big match antara Barcelona vs Villarreal akan digelar pada Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 22:10 WIB. Pertandingan ini tayang di beIN Sports 1 dan dapat disaksikan melalui streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona datang ke laga ini dengan tekanan besar. Tambahan tiga poin menjadi harga mati demi menjaga posisi di puncak klasemen Liga Spanyol 2025-2026 sekaligus mempertahankan peluang juara tetap terbuka.

Frenkie de Jong beraksi di laga Barcelona vs Levante (Foto: La Liga)
Frenkie de Jong beraksi di laga Barcelona vs Levante (Foto: La Liga)

Hingga matchday 25, Barcelona memimpin klasemen sementara dengan 61 poin. Real Madrid membuntuti di posisi kedua dengan 60 poin. Sementara Villarreal berada di posisi ketiga dengan 51 poin.

Barcelona tampil impresif dengan kemenangan 3-0 atas Levante pekan lalu. Hasil itu menjaga konsistensi mereka dalam perebutan gelar. Di sisi lain, Villarreal juga meraih kemenangan penting 2-1 atas Valencia yang semakin mengukuhkan posisi mereka di papan atas.

Siapakah yang akan mengunci kemenangan? Saksikan Barcelona vs Villarreal di channel beIN Sports 1, streaming melalui VISION+. Beli paket VISION+ beIN Sports hanya Rp36.000,- dan nikmati berbagai pertandingan seru LaLiga langsung dari rumah. Jangan lupa download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store sekarang!

(Ramdani Bur)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.

      
Telusuri berita bola lainnya
