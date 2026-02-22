Alvaro Arbelo Beberkan Penyebab Tumbang 1-2 di Laga Osasuna vs Real Madrid

PAMPLONA – Laju positif Real Madrid akhirnya terhenti di tangan Osasuna pada pekan ke-25 Liga Spanyol 2025-2026. Bertandang ke El Sadar pada Minggu (22/2/2026) dini hari WIB, Los Blancos –julukan Madrid– dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-2.

Hasil ini tidak hanya menjadi kekalahan perdana bagi Alvaro Arbeloa di Liga Spanyol 2025-2026 sejak menjabat sebagai pelatih bulan lalu, tetapi juga mengancam posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Tepatnya saat ini Madrid berada di posisi pertama dengan 60 poin, hanya beda dua angka saja dari Barcelona yang belum memainkan laga pekan ke-25.

1. Alasan Kalah

Usai laga, Arbeloa tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap beberapa keputusan pengadil lapangan. Meski begitu, ia tetap bersikap sportif dengan mengakui performa anak asuhnya memang jauh dari kata memuaskan, terutama di paruh pertama.

"Dari pengamatan singkat saya, seharusnya ada pelanggaran sebelum gol lawan terjadi. Kami juga dirugikan oleh dua keputusan offside yang sangat tipis," ujar Arbeloa seperti dikutip dari Diario AS, Minggu (22/2/2026).

Namun, legenda Madrid tersebut enggan menjadikan wasit sebagai satu-satunya kambing hitam. Ia menyoroti kurangnya intensitas permainan timnya yang tampil lambat menghadapi blok rendah lawan.

Menurut Arbeloa, dominasi penguasaan bola di sayap kiri membuat serangan Madrid menjadi monoton dan mudah dibaca oleh pertahanan Osasuna.

“Tapi kami tidak bermain bagus, kami harus bermain jauh lebih baik, dengan intensitas lebih tinggi. Tidak mudah bermain dari tengah pekan ke akhir pekan, tetapi itulah yang dituntut dari kami. Ini Real Madrid,” tambahnya.