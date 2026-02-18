Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Komentar Mengejutkan Jose Mourinho Usai Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme di Laga Benfica vs Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |12:33 WIB
Komentar Mengejutkan Jose Mourinho Usai Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme di Laga Benfica vs Real Madrid
Jose Mourinho mengeluarkan komentar mengejutkan usai Vinicius Jr jadi korban rasisme di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: X/@FabrizioRomano)
A
A
A

LISBON – Pelatih Benfica, Jose Mourinho, mengeluarkan komentar mengejutkan perihal insiden rasisme yang menimpa sayap serang Real Madrid Vinicius Jr di laga Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026. Ia malah menyinggung selebrasi yang dianggap provokatif.

Duel Benfica vs Real Madrid itu berlangsung di Estadio Da Luz, Lisbon, Portugal, Rabu (18/2/2026) dini hari WIB. Los Blancos menang 1-0 berkat gol tunggal Vinicius di menit ke-50.

Vinicus Jr cetak gol di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: UEFA)
Vinicus Jr cetak gol di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: UEFA)

Usai mencetak gol indah, pemain asal Brasil itu berlari ke ujung lapangan untuk merayakan golnya. Aksi itu membuat suporter Benfica geram. Vinicius mendapat ejekan dari seantero stadion.

1. Terjadi di Banyak Stadion

Namun, aksi tidak pantas dilakukan Gianluca Prestianni. Sembari menutupi mulutnya dengan jersey, pemain asal Argentina itu diduga melancarkan kalimat-kalimat bernada mengejek warna kulit Vinicius.

Mourinho lalu mengomentari ejekan dari pendukung Benfica yang dinilainya merupakan tindakan wajar. Sebab, selebrasi Vinicius cukup provokatif buat suporter tuan rumah.

“Berapa kali ini terjadi? Di berapa stadion? Dia adalah pemain kelas dunia. Saya mencintainya. Tapi, kenapa dia tidak selebrasi seperti Pele atau Eusebio? Ini yang saya tidak paham,” kata Mourinho, mengutip dari AS, Rabu  (18/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202190/luciano_spalletti_kecewa_juventus_kalah_telak_2_5_dari_galatasaray_di_liga_champions_2025_2026-Uwkx_large.jpg
Juventus Dibantai Galatasaray 2-5 di Liga Champions 2025-2026, Luciano Spalletti: Kami Mundur 3 Langkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202177/vinicius_jr_jadi_korban_tindakan_rasisme_di_laga_benfica_vs_real_madrid_hingga_bikin_kylian_mbappe_berang-64CV_large.jpg
Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme di Laga Benfica vs Real Madrid, Kylian Mbappe: Pelaku Tidak Layak Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202138/hasil_benfica_vs_real_madrid_realmadrid-Aahc_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026: Benfica vs Real Madrid 0-1, Juventus Dibantai Galatasaray 2-5!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202066/real_madrid-pjoB_large.jpg
Jadwal Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Benfica vs Real Madrid hingga Galatasaray vs Juventus
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/17/51/1677939/janice-tjen-kalahkan-petenis-kanada-tembus-16-besar-dubai-championships-2026-kxn.webp
Janice Tjen Kalahkan Petenis Kanada, Tembus 16 Besar Dubai Championships 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/18/ousmane_dembele_mengalami_cedera_saat_psg_menang_3.jpg
Ousmane Dembele Jadi Tumbal Kemenangan PSG atas Monaco
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement