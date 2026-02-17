Jadwal Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Benfica vs Real Madrid hingga Galatasaray vs Juventus

LIGA Champions 2025-2026 memasuki fase krusial. Babak playoff 16 besar akan segera bergulir pada tengah pekan ini, menyajikan duel-duel panas yang mempertemukan tim-tim elit dengan para penantang yang siap membuat kejutan, sepertinya halnya ada Benfica vs Real Madrid hingga Galatasaray vs Juventus.

1. Reuni Sengit di Lisbon dan Duel Saudara di Prancis

Sorotan utama tertuju pada laga di Lisbon saat Benfica kembali menjamu Real Madrid. Hanya berselang 20 hari setelah kemenangan bersejarah Benfica di Matchday 8 fase liga, armada Joss Mourinho berharap bisa mengulang memori indah tersebut.

Meski Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa sedang dalam tekanan untuk berbenah, mereka punya modal mental kuat mengingat kesuksesan menyingkirkan Manchester City musim lalu lewat aksi gemilang Kylian Mbappe.

Sementara itu, aroma rivalitas domestik akan tersaji di Stade Louis II. PSG, sang juara bertahan, akan menghadapi AS Monaco dalam tajuk All-French Play-off.

Real Madrid vs Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/realmadrid)

PSG memiliki memori manis menghancurkan Brest 10-0 di fase yang sama tahun lalu. Namun, Monaco bukanlah lawan mudah. Takumi Minamino dan kawan-kawan punya modal kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan tim asuhan Luis Enrique tersebut pada pertemuan liga di bulan November lalu.

2. Ujian Konsistensi Inter Milan dan Ketajaman Victor Osimhen

Di Norwegia, Inter Milan akan bertandang ke markas Bodo/Glimt. Meski Inter memiliki catatan sejarah yang superior sejak tahun 1978 dan belum pernah kalah di tanah Norwegia, mereka wajib waspada.