5 Big Match yang Diprediksi Tercipta di 16 Besar Liga Champions 2025-2026, Nomor 1 Real Madrid vs Manchester City

UNDIAN play-off 16 besar Liga Champions 2025-2026 baru saja rampung digelar, menandai dimulainya babak gugur yang lebih sengit. Sementara delapan tim teratas seperti Arsenal, Liverpool, hingga Manchester City sudah mengamankan tiket otomatis ke 16 besar, mereka kini tinggal menunggu hasil dari tim peringkat 9 hingga 24 yang harus bertarung di babak play-off pada Februari 2026 mendatang.

Pertandingan babak play-off ini akan berlangsung dalam dua leg, yakni pada 17-18 Februari dan 24-25 Februari 2026. Tim-tim besar yang sudah menunggu di babak 16 besar tentu berharap hasil undian nanti akan berpihak pada mereka, meskipun persaingan musim ini akan sangat terbuka bagi siapa saja untuk mengangkat trofi si Kuping Besar.

Berdasarkan skema undian dan potensi lawan yang ada, sejumlah pertandingan akbar atau big match diprediksi akan tercipta di babak 16 besar nanti. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Big Match yang Diprediksi Tercipta di 16 Besar Liga Champions 2025-2026:

1. Real Madrid vs Manchester City

Hasil Real Madrid vs Manchester City realmadrid

Ini menjadi laga yang paling dinantikan. Manchester City, yang nyaris terlempar ke babak play-off, berpotensi langsung berhadapan dengan sang raja Eropa, Real Madrid. Madrid sendiri harus melalui jalur play-off setelah kekalahan dramatis dari Benfica membuat mereka finis di posisi kesembilan klasemen liga.

Lucunya, di babak playoff Madrid akan kembali berjumpa Benfica. Akankah kali ini Madrid mampu mengalahkan Benfica.

2. Manchester City vs Inter Milan

Inter Milan @Inter_en

Selain Madrid, Inter Milan menjadi lawan tangguh lainnya yang mungkin dihadapi pasukan Josep Guardiola. Sebagai finalis musim lalu yang kini harus berjuang di babak playoff, Inter Milan tetap menjadi ancaman besar bagi tim unggulan mana pun di babak 16 besar.