Jadwal 16 Besar Liga Champions Minggu Ini: Manchester City Remontada Lawan Real Madrid, Barcelona Disingkirkan Newcastle United?

Simak jadwal 16 besar Liga Champions 2025-2026 minggu ini termasuk Barcelona vs Newcastle United (Foto: FC Barcelona)

JADWAL 16 Besar Liga Champions 2025-2026 minggu ini sudah diketahui. Akankah Manchester City memanggungkan comeback luar biasa atas Real Madrid? Sanggupkah Barcelona menyisihkan Newcastle United?

1. Manchester City vs Real Madrid

Sebanyak delapan pertandingan 16 Besar Liga Champions 2025-2026 akan digelar pekan ini. Beberapa laga menjanjikan keseruan termasuk Man City vs Real Madrid serta Barcelona vs Newcastle United.

Madrid di atas angin usai menang 3-0 atas Man City di leg I pekan lalu. Los Blancos hanya perlu menjaga keunggulan sepanjang 90 menit laga di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Rabu 18 Maret 2026 dini hari WIB.

Sebaliknya, The Citizens wajib menang dengan selisih empat gol (4-0, 5-1, 6-2), untuk lolos. Kendati Madrid tengah limbung, menang telak atas Vinicius Jr bukan perkara mudah.

Selain Man City, Liverpool juga mesti menang besar untuk lolos. Saat ini, mereka tertinggal 0-1 dari Galatasaray usai kalah di Turki pekan lalu. Selisih dua gol wajib dibukukan The Reds jika ingin melanjutkan petualangan.