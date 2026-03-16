Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |15:13 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2025-2026
Simak jadwal dan link live streaming Manchester City vs Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2025-2026 (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Laga besar akan tersaji di babak 16 besar UEFA Champions League musim 2025-2026 saat Manchester City menjamu Real Madrid pada leg kedua. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026 dan dapat disaksikan secara langsung melalui channel beIN Sports 1 di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Pada leg pertama, Real Madrid tampil sangat efektif dan berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-0. Salah satu momen yang paling diingat dari laga tersebut adalah gol spektakuler dari Federico Valverde yang membuat keunggulan Los Blancos semakin sulit dikejar.

Federico Valverde cetak hattrick di laga Real Madrid vs Manchester City

Kini giliran Manchester City bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Etihad Stadium. Tim asuhan Pep Guardiola harus tampil sempurna jika ingin membalikkan keadaan dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, situasi Kylian Mbappé jelang laga ini masih menjadi perhatian bagi Real Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut dilaporkan berpeluang ikut dalam rombongan tim yang terbang ke Manchester setelah menjalani pemulihan cedera lutut yang membuatnya absen sejak akhir Februari.

Jadwal Siaran Langsung Manchester City vs Real Madrid di VISION+

Hari/Tanggal: Rabu, 18 Maret 2026

Jam streaming: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1

 

