Jadwal 16 Besar Liga Champions 2025-2026 Dini Hari Nanti: Arsenal vs Bayer Leverkusen hingga Manchester City vs Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |08:25 WIB
Jadwal 16 Besar Liga Champions 2025-2026 Dini Hari Nanti: Arsenal vs Bayer Leverkusen hingga Manchester City vs Real Madrid
Real Madrid bakal hadapi Manchester City di 16 besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/realmadrid)
JADWAL 16 besar Liga Champions 2025-2026 dini hari nanti, Rabu 18 Maret 2026, akan menyajikan empat pertandingan menarik, sebab pertemuan laga leg kedua tersebut menjadi duel hidup mati bagi sejumlah Raksasa Eropa.

Fokus utama tertuju pada upaya Manchester City dan Chelsea yang harus membalikkan keadaan setelah menderita kekalahan telak di leg pertama dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG). sementara Arsenal berupaya menjaga keangkeran Emirates Stadium saat menjamu Bayer Leverkusen.

Pertarungan paling sengit diprediksi terjadi di Etihad Stadium, di mana Manchester City akan menjamu Real Madrid. The Citizens –julukan Man City– membawa beban berat setelah dihajar 0-3 di Spanyol berkat hat-trick sensasional Federico Valverde. Meski pelatih Man City, Josep Guardiola optimistis dukungan suporter tuan rumah bisa menjadi pembeda, statistik mencatat Real Madrid telah memenangkan 13 dari 15 laga terakhir mereka di babak 16 besar.

1. Pertaruhan Gengsi di London

Di Emirates Stadium, Arsenal akan menjamu Bayer Leverkusen dengan agregat imbang 1-1. Gol penalti Kai Havertz di leg pertama menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Mikel Arteta. Kepercayaan diri The Gunners sedang memuncak mengingat mereka hanya kalah sekali di kandang sepanjang musim ini dan memiliki rekor kandang yang impresif di kompetisi Eropa.

Arsenal
Arsenal

Namun, Leverkusen asuhan Kasper Hjulmand bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan mereka memutus kutukan laga tandang dengan kemenangan 2-0 di markas Olympiacos sebelumnya menjadi sinyal bahaya bagi Arsenal.

Robert Andrich, yang mencetak gol di leg pertama, diprediksi akan kembali menjadi sosok kunci dalam upaya Leverkusen mengejutkan publik London Utara.

 

