HOME BOLA LIGA CHAMPION

Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme di Laga Benfica vs Real Madrid, Kylian Mbappe: Pelaku Tidak Layak Main!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |09:55 WIB
Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme di Laga Benfica vs Real Madrid, Kylian Mbappe: Pelaku Tidak Layak Main!
Vinicius Jr jadi korban tindakan rasisme di laga Benfica vs Real Madrid hingga bikin Kylian Mbappe berang (Foto: Real Madrid)
A
A
A

LISBON – Vinicius Jr lagi-lagi jadi korban rasisme. Kali ini, pemain Benfica bernama Gianluca Prestianni diduga melontarkan kalimat bernada rasis terhadap sayap serang Real Madrid itu pada laga Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026.

Saksikan laga Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Vinicius Jr Jadi Korban Rasisme

Vinicus Jr cetak gol di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: UEFA)
Vinicus Jr cetak gol di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: UEFA)

Duel Benfica vs Real Madrid itu berlangsung di Estadio Da Luz, Lisbon, Portugal, Rabu (18/2/2026) dini hari WIB. Los Blancos menang 1-0 berkat gol tunggal Vinicius di menit ke-50.

Usai mencetak gol indah, pemain asal Brasil itu berlari ke ujung lapangan untuk merayakan golnya. Aksi itu membuat suporter Benfica geram. Vinicius mendapat ejekan dari seantero stadion.

Namun, aksi tidak pantas dilakukan Prestianni. Sembari menutupi mulutnya dengan jersey, pemain asal Argentina itu diduga melancarkan kalimat-kalimat bernada mengejek warna kulit Vinicius.

Mendengar itu, Vinicius jelas berang. Ia melapor kepada wasit Francois Letexier yang langsung menghentikan pertandingan untuk sejenak, sesuai dengan protokol yang dibuat UEFA.

 

