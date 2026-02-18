Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Bisa Contek Persija Jakarta untuk Hancurkan Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |03:05 WIB
Persib Bandung Bisa Contek Persija Jakarta untuk Hancurkan Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2!
Persib Bandung wajib menang selisih empat gol atas Ratchaburi FC untuk lolos perempatfinal ACL2. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung dalam misi mahasulit saat menjamu Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB. Dibilang sulit karena Maung Bandung -julukan Persib Bandung- wajib menang selisih empat gol untuk lolos ke perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026.

Di laga pertama yang berlangsung di markas Ratchaburi FC pekan lalu, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di luar kalah 0-3 dari tuan rumah. Jadi, sanggupkah skuad Bojan Hodak mencetak keajaiban di GBLA?

Sergio Castel beraksi di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC/Vachira Kalong)

1. Persib Bandung Bisa Contek Persija Jakarta

Untuk menang selisih empat gol atas Ratchaburi FC, Persib Bandung bisa mencontek kesuksesan Persija Jakarta. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pernah membuat comeback luar biasa di fase grup AFC Cup 2018, yang notabene cikal bakal AFC Champions League 2.

Di matchday pertama Grup A AFC Cup 2018, Persija Jakarta asuhan Stefano Cugurra Teco kalah 0-3 dari raksasa Malaysia, Johor Darul Ta’zim (JDT). Setelah kekalahan itu, Persija Jakarta tancap gas, alias memenangkan empat dari lima pertandingan sisa di fase grup.

Salah satu klub yang dihajar Persija Jakarta adalah JDT. Bermain di matchday kelima Grup H AFC Cup 2018, Persija Jakarta menang 4-0 atas JDT.

Saat itu, seluruh gol Persija Jakarta dicetak Marko Simic yang membuat quatrick! Gol-gol Marko Simic dilesakkan pada menit 8, 12, 19 dan 87.

Kemenangan atas JDT membantu Persija Jakarta finis sebagai pemuncak klasemen Grup H AFC Cup 2018 dengan 13 poin. Persija Jakarta pun berhak lolos ke semifinal AFC Cup 2018 zona Asia Tenggara.

 

Halaman:
1 2
      
