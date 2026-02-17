Permintaan Spesial Bojan Hodak untuk Bobotoh Jelang Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melayangkan ajakan khusus bagi para suporter setia, Bobotoh, untuk membirukan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Kehadiran penuh pendukung di tribun diharapkan mampu membakar semangat skuad Maung Bandung agar tampil habis-habisan demi membalikkan keadaan melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Pertemuan krusial ini merupakan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib mengemban misi berat setelah pada pertemuan pertama di markas lawan harus menyerah dengan skor telak 0-3.

1. Misi Sulit Mengejar Defisit Empat Gol

Bojan Hodak menyadari sepenuhnya bahwa langkah Persib untuk melaju ke fase berikutnya terjal lantaran wajib menang dengan selisih minimal empat gol. Oleh karena itu, ia meminta dukungan moril yang luar biasa dari tribun agar Thom Haye dan kawan-kawan bisa tampil meledak di lapangan.

"Saya harap stadion akan penuh. Karena ketika stadion penuh, itu tidak mudah bagi lawan untuk bermain," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers, Selasa (17/2/2026).

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

2. Menjaga Rekor Angker Stadion GBLA

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu juga menegaskan ambisinya untuk menjaga kesucian markas Persib yang sejauh musim ini belum terkalahkan. Catatan impresif di kandang tersebut menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi tim menjelang laga penentuan esok hari.