Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Permintaan Spesial Bojan Hodak untuk Bobotoh Jelang Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |21:46 WIB
Permintaan Spesial Bojan Hodak untuk Bobotoh Jelang Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melayangkan ajakan khusus bagi para suporter setia, Bobotoh, untuk membirukan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Kehadiran penuh pendukung di tribun diharapkan mampu membakar semangat skuad Maung Bandung agar tampil habis-habisan demi membalikkan keadaan melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Pertemuan krusial ini merupakan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib mengemban misi berat setelah pada pertemuan pertama di markas lawan harus menyerah dengan skor telak 0-3.

1. Misi Sulit Mengejar Defisit Empat Gol

Bojan Hodak menyadari sepenuhnya bahwa langkah Persib untuk melaju ke fase berikutnya terjal lantaran wajib menang dengan selisih minimal empat gol. Oleh karena itu, ia meminta dukungan moril yang luar biasa dari tribun agar Thom Haye dan kawan-kawan bisa tampil meledak di lapangan.

"Saya harap stadion akan penuh. Karena ketika stadion penuh, itu tidak mudah bagi lawan untuk bermain," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers, Selasa (17/2/2026).

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)
Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

2. Menjaga Rekor Angker Stadion GBLA

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu juga menegaskan ambisinya untuk menjaga kesucian markas Persib yang sejauh musim ini belum terkalahkan. Catatan impresif di kandang tersebut menjadi modal kepercayaan diri yang besar bagi tim menjelang laga penentuan esok hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202090/bojan_hodak-mg6b_large.jpg
Bojan Hodak Garansi Kebangkitan Persib Bandung di Leg II 16 Besar ACL 2 2025-2026: Amarah Jadi Motivasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202067/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_ii_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BYwh_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/51/3202060/cong_an_ha_noi_dinyatakan_kalah_0_3_karena_kepadatan_menggunakan_pemain_ilegal_cahnfc-8pGF_large.jpg
AFC Resmi Hukum Cong An Ha Noi karena Turunkan Pemain Ilegal, Tampines Rovers Menang 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202039/bojan_hodak_ingin_persib_bandung_menang_telak_atas_ratchaburi_fc_persibcoid-B05P_large.jpg
Peluang Persib Bandung Menang Selisih 4 Gol atas Ratchaburi FC, Bojan Hodak: Semuanya Masih Mungkin!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/17/50/1678169/petinju-inggris-anthony-joshua-kabur-ke-oman-usai-selamat-dari-kecelakaan-maut-qvp.webp
Petinju Inggris Anthony Joshua Kabur ke Oman usai Selamat dari Kecelakaan Maut
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/17/persib_bandung.jpg
Persib Butuh 2 Faktor Penentu Comeback Lawan Ratchaburi FC di Leg 2 16 Besar ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement