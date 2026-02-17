Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Peluang Persib Bandung Menang Selisih 4 Gol atas Ratchaburi FC, Bojan Hodak: Semuanya Masih Mungkin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |11:59 WIB
Peluang Persib Bandung Menang Selisih 4 Gol atas Ratchaburi FC, Bojan Hodak: Semuanya Masih Mungkin!
Bojan Hodak ingin Persib Bandung menang telak atas Ratchaburi FC. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya akan habis-habisan saat melawan Ratchaburi FC di leg II babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Performa maksimal mesti ditunjukkan Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke perempatfinal.

Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus menang dengan selisih empat gol untuk lolos ke perempatfinal. Dalam pertemuan pertama yang digelar di markas Ratchaburi FC, Persib Bandung kalah 0-3.

Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)

1. Persib Bandung Telah Lakukan Evaluasi

Bojan Hodak mengatakan timnya sudah melakukan sederet evaluasi setelah kekalahan di pertemuan pertama. Saat ini Thom Haye dan kolega siap sepenuhnya melawan tim tamu.

"Pertandingan pertama, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Itu adalah salah satu permainan ketika semuanya menjadi salah," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (17/2/2026).

“Saya yakin besok akan lebih baik," lanjut pelatih yang membawa Persib Bandung dua kali juara Liga Indonesia ini.

2. Banyak Keajaiban di Sepakbola

Pelatih asal Kroasia itu menyatakan tidak mudah mengejar defisit tiga gol. Namun, Persib Bandung menolak menyerah sebelum laga dimulai.

 

Halaman:
1 2
      
