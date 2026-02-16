Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |17:36 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+
Saksikan laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming laga krusial Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga hidup mati itu tepatnya dapat disaksikan secara streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Meski belum meraih hasil maksimal di leg pertama, skuad Maung Bandung datang dengan tekad kuat. Waktu persiapan yang lebih longgar memberi keuntungan tersendiri karena tim dapat fokus mematangkan taktik, memperkuat pertahanan, serta meningkatkan efektivitas serangan.

Situasi berbeda justru dialami tim tamu. Ratchaburi harus menjalani jadwal domestik yang padat sebelum bertolak ke Indonesia, kondisi yang berpotensi mempengaruhi kebugaran mereka jelang laga penting ini.

Kabar positif juga datang dari kembalinya Beckham Putra yang sebelumnya absen. Kehadirannya kekuatan skuad Persib. Namun yang paling menentukan tetaplah energi besar dari dukungan suporter di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yang diyakini mampu mendorong Persib tampil lebih agresif sejak awal laga.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC
Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Dukung Persib Bandung, catat jadwal dan link streaming di VISION+:

Hari/tanggal: Rabu, 18 Februari 2026

Pukul: 18:30 WIB

Live streaming: VISION+ dengan klik di sini.

 

Halaman:
1 2
      
