HOME BOLA LIGA CHAMPION

Soal Peluang Persib Bandung Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2, Frans Putros: Tidak Ada yang Mustahil!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |16:50 WIB
Soal Peluang Persib Bandung Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2, Frans Putros: Tidak Ada yang Mustahil!
Frans Putros kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Frans Putros, meyakini timnya dapat melakukan epic comeback saat melawan Ratchaburi FC di laga leg II babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Menurutnya, tidak ada yang mustahil dalam dunia sepakbola.

Karena itu, Putros optimistis bisa membawa Persib lolos ke perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026. Dia siap tampil optimal jika dipercaya main di laga leg II yang berlangsung pekan ini tersebut.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

1. Tugas Berat

Maung Bandung -julukan Persib- dihadapkan tugas berat jelang jamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu 18 Februari 2026. Mereka wajib meraih kemenangan selisih 4 gol.

Pasalnya, pada laga leg I, tim asuhan Bojan Hodak itu kalah telak 0-3 dari Ratchaburi FC. Laga itu berlangsung di Ratchaburi Stadium, Rabu 11 Februari 2026.

Frans Putros mengatakan mengatakan timnya harus berjuang habis-habisan agar lolos ke babak perempatfinal. Oleh karena itu, Persib terus melakukan persiapan dengan maksimal agar dapat tampil apik.

"Tentu saja tidak mudah melihat hasil yang kami dapatkan di di Ratchaburi. Namun, tidak ada yang mustahil," kata Putros dilansir dari laman Persib, Senin (16/2/2026).

 

Telusuri berita bola lainnya
