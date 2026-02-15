Umuh Muchtar Komentari Peluang Persib Bandung Remontada Lawan Ratchaburi FC: Berat tapi Bukan Mustahil

MANAJER Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, meyakini peluang membalikkan agregat melawan Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 cukup berat. Namun, hal itu bukan sesuatu yang mustahil.

Persib menelan kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC pada Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Kini, Maung Bandung sedang bersiap untuk menjamu tim asal Thailand tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

1. Sangat Berat

Perjuangan Persib untuk mengamankan tiket perempatfinal akan sangat berat, mengingat tertinggal tiga gol di leg pertama. Tim besutan Bojan Hodak itu harus membungkam Ratchaburi FC minimal 4-0 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.

Umuh menyadari perjuangan timnya untuk bisa membalikkan keadaan di leg kedua nanti akan sangat berat. Tapi, ia optimistis pada leg kedua timnya bisa tampil lebih baik dan cetak lebih dari tiga gol.

"Kalau dipikir pasti berat, tapi Insya Allah kami akan berusaha. Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," kata Umuh, dilansir dari laman resmi Persib, Minggu (15/2/2026).