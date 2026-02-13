Advertisement
Debut Berakhir Pahit, Sergio Castel Bertekad Bawa Persib Bandung Remontada Lawan Ratchaburi FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |22:37 WIB
Debut Berakhir Pahit, Sergio Castel Bertekad Bawa Persib Bandung <i>Remontada</i> Lawan Ratchaburi FC
Debut Sergio Castel bersama Persib Bandung berakhir pahit (Foto: AFC/Vachira Kalong)
DEBUT Sergio Castel bersama Persib Bandung berakhir pahit akibat kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia bertekad membawa tim anyarnya berbalik menang di leg II.

Persib menelan kekalahan telak 0-3 saat bertandang ke markas Ratchaburi di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB. Hasil negatif tersebut sekaligus menjadi pengalaman pahit bagi Castel, yang merasakan debutnya.

1. Tidak Dalam Performa Terbaik

Sergio Castel beraksi di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Eks pemain Malaga FC itu mengakui Persib bermain tidak dalam performa terbaik dalam debutnya. Namun Castel berharap timnya bisa membalaskan kekalahan tersebut di leg kedua dan mengamankan tiket perempatfinal. 

“Pengalaman yang buruk tentu saja, kami tidak bermain dengan baik. Tapi tidak apa-apa, kami masih punya kesempatan pada leg kedua dan mencoba untuk bisa lolos,” kata Castel, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (13/2/2026). 

Tapi untuk bisa melaju ke perempatfinal, Persib harus kerja ekstra. Pasalnya, Maung Bandung harus menang minimal 4-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 18 Februari 2026 malam WIB.

 

Halaman:
1 2
      
