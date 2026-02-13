Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bek Ratchaburi FC Gabriel Mutombo Jadi Korban Rasisme Usai Laga Kontra Persib Bandung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |18:19 WIB
Bek Ratchaburi FC Gabriel Mutombo Jadi Korban Rasisme Usai Laga Kontra Persib Bandung
Bek Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, jadi korban rasisme usai laga kontra Persib Bandung (Foto: AFC)
BEK Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, jadi korban rasisme usai laga kontra Persib Bandung di Leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Tak gentar, ia justru mengunggah aksi pelaku di media sosial.

Duel Ratchaburi FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB. The Dragons menang telak 3-0 atas Maung Bandung.

Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)
Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Tiga gol Ratchaburi disumbangkan Pedro Tanausu (5’, 84’) dan Mutombo (53’). Kemenangan itu meringankan langkah sang wakil Thailand menuju Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Rasisme

Namun, usai laga, Mutombo justru jadi sasaran aksi rasisme di media sosial. Lewat akun Instagram @gabinho22, ia mengunggah komentar-komentar bernada merendahkan tersebut.

“Ini hanya sepakbola, kawan,” tulis Mutombo dalam unggahan tersebut, dikutip Jumat (13/2/2026).

Dalam beberapa yang terlihat diunggah sang pemain, pelaku hanya menuliskan emoji. Namun, aksi tersebut layak masuk dalam tindakan rasisme.

 

1 2
      
