Penyebab Barcelona Kalah 4-0 dari Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2025-2026

HASIL mengejutkan dialami Barcelona saat tandang ke markas Atletico Madrid dalam lanjutan leg I semifinal Copa del Rey 2025-2026. Setelah bermain 90 menit di Metropolitano Stadium pada Jumat (13/2/2026) dini hari WIB, Barcelona kalah 0-4 dari Atletico Madrid!

Gol-gol Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid- dicetak gol bunuh diri Eric Garcia di menit keenam, Antoine Griezmann (14’), Ademola Lookman (33’) dan Julian Alvarez (45+2’). Kelar pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkap penyebabnya timnya kalah telak dari Atletico Madrid.

1. Barcelona Bermain Buruk di Babak Pertama

Jika melihat gol-gol yang tercipta, seluruhnya tersaji di babak pertama. Hansi Flick sadar, skuad asuhannya bermain buruk di 45 menit babak pertama.

“Kami tidak bermain baik di babak pertama. Kami tidak bermain sebagai sebuah tim. Jarak antara mereka dan kami terlalu jauh,” kata Hansi Flick, Okezone mengutip dari Football Espana, Jumat (13/2/2026).

“Kami tidak melakukan pressing yang seharusnya. Baru di babak kedua kami agak membaik,” lanjut pelatih yang pernah membawa Bayern Munich meraih treble winner pada 2019-2020 ini.

Meski kalah telak, Hansi Flick menilai masih ada peluang Barcelona olos ke final Copa del Rey 2025-2026. Laga leg II semifinal Copa del Rey 2025-2026 digelar di Estadio Camp Nou pada 4 Maret 2026 dini hari WIB.