Kisah Mantan Pemain Bhayangkara FC Matias Mier, Ternyata Sempat Dilirik Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone

KISAH mantan pemain Bhayangkara FC, Matias Mier yang ternyata sempat dilirik pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone menarik untuk dibahas. Nama Matias Mier pernah menjadi fenomena di kancah Super League (dulu Liga 1) saat pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada musim 2022-2023.

Gelandang serang asal Uruguay ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional lewat performa impresifnya bersama Bhayangkara FC. Namun, di balik kariernya di Asia, terselip kisah menarik di mana kualitasnya sempat membuat pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, jatuh hati.

1. Pernah Jadi Incaran Diego Simeone

Jauh sebelum melanglang buana ke Indonesia, kehebatan Matias Mier sudah tercium oleh radar pelatih kelas dunia. Pada tahun 2011, saat usianya masih sangat produktif, Mier yang kala itu membela klub raksasa Uruguay, Penarol, sempat menarik minat Diego Simeone.

Saat itu, Simeone belum menukangi Atletico Madrid, melainkan masih melatih klub papan atas Argentina, Racing Club. Simeone melihat potensi besar dalam diri pemain kelahiran Montevideo tersebut.

Matias Mier membawa Bhayangkara FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta di babak pertama (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Namun, sejarah mencatat jalan yang berbeda. Alih-alih merapat ke pelukan Simeone di Liga Argentina, Mier justru memilih untuk melanjutkan kariernya di Chile bersama Universidad Catolica.

Keputusan tersebut membawa Mier melintasi berbagai kompetisi elite di Amerika Selatan, termasuk membela Independiente Santa Fe di Kolombia, sebelum akhirnya menjadi bintang baru di Bhayangkara FC.