Profil Sergio Castel, Penyerang Anyar Persib Bandung yang Siap Menggila di Sisa Musim 2025-2026

PROFIL Sergio Castel, penyerang anyar Persib Bandung yang siap menggila di sisa musim 2025-2026 akan diulas Okezone. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak belum puas meski telah memiliki tiga penyerang murni saat ini, yakni Ramon Tanque, Andrew Jung dan Ulliam Barros.

Jelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 pada Jumat 6 Februari 2026, manajemen Persib Bandung mendaratkan Sergio Castel. Sergio Castel bukanlah penyerang sembarangan.

1. Kenyang Pengalaman di Spanyol

Sergio Castel yang kelahiran Las Rozas, Spanyol pada 22 Februari 1995, menghabiskan mayoritas karier sepakbolanya di Negeri Matador. Ia membela sejumlah klub seperti UE Rubi yang kala itu main di Liga 4 Spanyol, Osasuna B (Liga 4 Spanyol), CD Tudelano (Liga 3 Spanyol), CD Lealtad (Liga 3 Spanyol), Bendigo City FC (Liga 2 Australia), Than Quang Ninh (Liga 1 Vietnam), Alcorcon B (Liga 4 Spanyol), SS Reyes (Liga 3 Spanyol), Atletico Madrid B (Liga 3 Spanyol), Jamshedpur FC (Liga 1 India), Ibiza (Liga 2 Spanyol), Burgos (Liga 2 Spanyol), Anorthosis Famagusta (Liga 1 Siprus), Malaga CF (Liga 2 Spanyol), Marbella FC (Liga 3 Spanyol) dan Apoll Limassol (Liga 1 Siprus).

Dari klub-klub di atas, caps dan gol terbanyak dicetak Sergio Castel bersama UD Ibiza. Mengutip dari transfermarkt, Sergio Castel mencetak 19 gol dan tujuh assist dari 74 pertandingan di semua kompetisi bersama UD Ibiza.

Ia juga pernah membela Malaga yang lama eksis di kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Saat itu dari 13 laga Liga 2 Spanyol 2024-2025, Sergio Castel mengemas satu gol.

Saat berkarier di Siprus, catatan gol Sergio Castel cukup mentereng. Bersama Anorthosis Famagusta, Sergio castel mengemas 16 gol dan lima assist dari 35 laga.