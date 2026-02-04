Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

BREAKING NEWS: Persija Jakarta Resmi Datangkan Mauro Zijlstra sang Penyerang Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |13:28 WIB
BREAKING NEWS: Persija Jakarta Resmi Datangkan Mauro Zijlstra sang Penyerang Timnas Indonesia!
Mauro Zijlstra resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
PERSIJA Jakarta belum berhenti berbelanja pemain pada bursa transfer musim Super League 2025-2026. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kali ini mendatangkan penyerang Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra.

1. Mauro Zijlstra Dikontrak 2,5 Tahun

Digaet dari FC Volendam, Mauro Zijlstra dikontrak Persija Jakarta selama 2,5 tahun  Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan kedatangan Mauro Zijlstra merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini, yakni juara Super League 2025-2026.

Mauro Zijlstra siap tempur untuk Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
Mauro Zijlstra siap tempur untuk Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

“Kami melihat Mauro sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan. Di musim ini dirinya akan menambah kedalaman skuad Persija. Selain itu, kehadiran Mauro adalah bagian dari proses membangun tim yang kuat, bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk beberapa musim ke depan,” kata Mohamad Prapanca, Okezone mengutip dari keterangan pers yang dikeluarkan Persija  Jakarta, Rabu (4/2/2026).

2. Mauro Zijlstra Tak Sabar Bela Persija Jakarta

Mauro Zijlstra tak sabar membela Persija Jakarta. Ia paham harus kerja keras demi mendapatkan tempat di skuad Persija Jakarta.

“Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija. Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini. Saya sangat antusias menerima tantangan ini,” tegas penyerang 188 sentimeter.

“Saya sangat senang, begitu pun keluarga saya. Seperti yang saya bilang, Persija adalah klub besar. Jadi saya sangat senang berada di sini,” ucap penyerang 21 tahun ini.

 

