Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bek Brasil Paulo Ricardo Bicara Adaptasi Bersama Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |04:05 WIB
Bek Brasil Paulo Ricardo Bicara Adaptasi Bersama Persija Jakarta
Paulo Ricardo siap jadi bek andalan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@pauloricardof94)
A
A
A

BEK baru Persija Jakarta, Paulo Ricardo, mengaku tidak mengalami kendala adaptasi. Ia menyebut proses adaptasinya berjalan mulus karena cuaca Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara asalnya, Brasil. 

Paulo Ricardo didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Bek 31 tahun itu juga sudah mencatatkan debut ketika Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- membungkam Persita Tangerang 2-0 pada Jumat, 30 Januari 2026.

Paulo Ricardo

Ini menjadi pengalaman pertama Paulo Ricardo merumput di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia. Pemain yang sudah malang melintang bersama sejumlah klub Eropa itu mengaku cukup terkejut saat dirinya menjadi bagian dari Macan Kemayoran.

1. Paulo Ricardo Disambut Hangat Pemain Persija Jakarta

Paulo Ricardo mendapat sambutan hangat dari pemain Persija Jakarta. Hal itu yang membuat proses adaptasinya berjalan mulus. 

“Sejujurnya saya cukup terkejut dalam arti yang positif ketika datang ke sini. Memang ada banyak pemain Brasil, tapi bukan hanya itu. Semua pemain lokal juga menerima saya dengan sangat baik. Jadi sejauh ini semuanya benar-benar bagus,” kata Paulo Ricardo saat ditemui di Persija Training Ground.

Sejauh ini, Paulo Ricardo mengungkapkan tidak memiliki masalah dengan kondisi cuaca. Menurutnya, Indonesia tak berbeda jauh dengan Brasil. Ditambah, dia juga pernah berkarier di negara Timur Tengah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199314/mauricio_souza_bicara_jadwal_mepet_jelang_persija_jakarta_vs_arema_fc-SpGH_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Mauricio Souza Bicara Jadwal Mepet di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199282/mauricio_souza_belum_bicara_perpanjang_kontrak_di_persija_jakarta_okezone-XfbH_large.jpg
Ditanya soal Perpanjangan Kontrak di Persija Jakarta, Mauricio Souza: Belum Ada Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199402/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_justru_puas_jika_lini_depan_timnya_semakin_sesak_dengan_bergabungnya_mauro_zijlstra-NV50_large.jpg
Lini Serang Persija Jakarta Makin Sesak jika Mauro Zijlstra Gabung, Mauricio Souza Punya Solusinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199396/performa_psim_yogyakarta_tetap_mendapat_pujian_meski_kalah_1_2_dari_borneo_fc-fZV4_large.jpg
Performa PSIM Yogyakarta Tetap Dipuji meski Kalah 1-2 dari Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/03/11/1672975/jadwal-debut-maarten-paes-di-ajax-amsterdam-langsung-lawan-az-alkmaar-owf.webp
Jadwal Debut Maarten Paes di Ajax Amsterdam, Langsung Lawan AZ Alkmaar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/03/ffi.jpg
FFI dan Uzbekistan Sepakat Gelar Kompetisi Futsal U-20 Antarnegara Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement