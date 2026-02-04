Bek Brasil Paulo Ricardo Bicara Adaptasi Bersama Persija Jakarta

BEK baru Persija Jakarta, Paulo Ricardo, mengaku tidak mengalami kendala adaptasi. Ia menyebut proses adaptasinya berjalan mulus karena cuaca Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara asalnya, Brasil.

Paulo Ricardo didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Bek 31 tahun itu juga sudah mencatatkan debut ketika Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- membungkam Persita Tangerang 2-0 pada Jumat, 30 Januari 2026.

Ini menjadi pengalaman pertama Paulo Ricardo merumput di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia. Pemain yang sudah malang melintang bersama sejumlah klub Eropa itu mengaku cukup terkejut saat dirinya menjadi bagian dari Macan Kemayoran.

1. Paulo Ricardo Disambut Hangat Pemain Persija Jakarta

Paulo Ricardo mendapat sambutan hangat dari pemain Persija Jakarta. Hal itu yang membuat proses adaptasinya berjalan mulus.

“Sejujurnya saya cukup terkejut dalam arti yang positif ketika datang ke sini. Memang ada banyak pemain Brasil, tapi bukan hanya itu. Semua pemain lokal juga menerima saya dengan sangat baik. Jadi sejauh ini semuanya benar-benar bagus,” kata Paulo Ricardo saat ditemui di Persija Training Ground.

Sejauh ini, Paulo Ricardo mengungkapkan tidak memiliki masalah dengan kondisi cuaca. Menurutnya, Indonesia tak berbeda jauh dengan Brasil. Ditambah, dia juga pernah berkarier di negara Timur Tengah.