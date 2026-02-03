Advertisement
LIGA INDONESIA

Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Gabung Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |06:30 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Gabung Persib Bandung?
Ragnar Oratmangoen dikabarkan segera gabung Persib Bandung. (Foto: instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membuka peluang gabung Persib Bandung. Kabar itu disampaikan akun yang biasa membahas sepakbola Indonesia khususnya pemain-pemain keturunan, yakni @pemainketurunan.id.

“Ragnar Oratmangoen berpeluang bergabung dengan Persib Bandung,” tulis @pemainketurunan.id.

Ragnar Oratmangoen berpeluang gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)
Ragnar Oratmangoen berpeluang gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

“Ragnar Oratmangoen dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan kariernya di Indonesia. Minimnya menit bermain bersama FCV Dender musim ini menjadi salah satu alasan utama sang pemain membuka peluang hengkang,” lanjut @pemainketurunan.id.

1. Kontrak Ragnar Oratmangoen Segera Berakhir

Kontrak Ragnar Oratmangoen bersama sang klub, FCV Dender, segera berakhir pada 30 Juni 2026. Menurut aturas bosman, Ragnar Oratmangoen sudah diizinkan bernegosiasi dengan klub lain untuk hengkang secara gratis pada musim panas 2026.

Namun, Ragnar Oratmangoen bisa saja hengkang lebih cepat pada bursa transfer paruh musim ini. Ada dua skema yang bisa diambil. Pertama, klub pengincar mengeluarkan uang transfer untuk mendapatkan Ragnar Oratmangoen.

Skema kedua berharap Ragnar Oratmangoen dan FCV Dender sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat, seperti yang dilakukan Ivar Jenner dengan FC Utrecht. Jika skema kedua yang terjadi, klub pengincar tak perlu mengeluarkan uang transfer, mengingat Ragnar Oratmangoen berstatus bebas transfer.

 

