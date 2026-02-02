Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Menang Beruntun di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Punya Pemain Berkualitas!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |01:05 WIB
Sassuolo menang 3-1 atas Pisa di pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026. (Foto: instagram/@sassuolocalcio)
Sassuolo menang 3-1 atas Pisa di pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026. (Foto: instagram/@sassuolocalcio)
PELATIH Sassuolo Fabio Grosso mengakui timnya punya pemain-pemain berkualitas. Namun, ia menyadari skuad asuhannya harus meningkatkan performa agar dapat bersaing di Liga Italia 2025-2026.

Skuad berjersey Hijau-Hitam itu baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Pisa di lanjutan pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Romeo Anconetani, Pisa, Italia pada Sabtu 31 Januari 2026 malam WIB.

1. Sassuolo Punya Potensi Luar Biasa

Jay Idzes buat clearance gemilang di laga Pissa vs Sassuolo. (Foto: X/@TimnasXtra)
Jay Idzes buat clearance gemilang di laga Pissa vs Sassuolo. (Foto: X/@TimnasXtra)

Fabio Grosso mengatakan Sassuolo saat ini punya potensi luar biasa. Namun, Neroverdi -julukan Sassuolo- harus lebih solid lagi agar dapat mengamankan pundi-pundi poin.

"Saya memiliki banyak pemain bagus, kami menjaga keseimbangan, dan itu tidak berarti bersembunyi," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari laman Sassuolo News, Senin (2/2/2026).

Pelatih berusia 48 tahun itu mengakui persaingan di Liga Italia 2025-2026 sangat ketat. Namun, hal itu tidak menggetarkan Sassuolo.

"Kami tahu liga ini sulit. Tim-timnya sangat kuat, tetapi kami ingin memainkan permainan yang kuat. Kami perlu terus melakukan apa yang kami tahu caranya ucap pelatih yang membawa Timnas Italia juara Piala Dunia 2006 sebagai pemain.

 

