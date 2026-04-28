HOME BOLA LIGA ITALIA

Sabet Gelar Pemain Terbaik di Laga Fiorentina vs Sassuolo, Jay Idzes Bikin Rekan Setim Bangga!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |01:01 WIB
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
FLORENCE - Bek Sassuolo, Jay Idzes, sukses mengukir prestasi individu dengan terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga sengit kontra Fiorentina. Pencapaian gemilang ini memicu rasa bangga dari rekan-rekan setimnya di Sassuolo, termasuk pemain senior Nemanja Matic dan talenta muda Cristian Volpato.

Sassuolo ditahan imbang Fiorentina tanpa gol (0-0) di pekan ke-34 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu 26 April 2026 kemarin.

1. Tembok Kukuh di Artemio Franchi

Dalam laga tersebut, Jay bermain tidak tergantikan. Bek Timnas Indonesia itu sukses mengunci pergerakan para penyerang lawan seperti Jack Harrison dan Albert Gudmundsson.

Hasilnya, Jay mendapatkan penilaian 6,6 dari media statistik Sofascore. Meski bukan nilai tertinggi seorang pemain dalam laga tersebut, operator kompetisi Liga Italia, Serie A, tetap memberikan penghargaan pemain terbaik kepada Jay.

Bahkan, Serie A menuliskan sapaan akrab 'Bang Jay' dalam unggahannya. Penghargaan manis ini membuat rekan setim Jay Idzes ikut bangga.

Jay Idzes pemain terbaik laga Fiorentina vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 sassuolocalcio
2. Pengakuan dari Matic dan Volpato

Cristian Volpato turut mengunggah foto Jay menggendong trofi pemain terbaik. Begitu juga dengan Nemanja Matic. Hal ini menunjukkan kedekatan antara Jay dengan rekan setimnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/47/3214951/inter_milan_tak_peduli_dengan_skandal_wasit_di_liga_italia_yang_menuju_kepada_mereka_interen-GI5a_large.jpg
Respons Inter Milan soal Tuduhan Skandal Wasit Liga Italia yang Timpa Nerazzurri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/47/3214860/inter_milan_selangkah_lagi_juara_liga_italia_2025_2026_setelah_ac_milan_bermain_0_0_dengan_juventus-Nx9B_large.jpg
Hasil AC Milan vs Juventus 0-0, Inter Milan Tinggal Butuh 3 Poin Tambahan untuk Juara Liga Italia 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/47/3214850/jay_idzes_pemain_terbaik_laga_fiorentina_vs_sassuolo_di_pekan_ke_34_liga_italia_2025_2026_sassuolocalcio-awZS_large.jpg
John Herdman Bahagia, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Pemain Terbaik Laga Fiorentina vs Sassuolo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/47/3214180/nama_cesc_fabregas_masuk_dalam_daftar_kandidat_pelatih_chelsea_untuk_menggantikan_liam_rosenior-B6yI_large.jpg
Chelsea Pecat Liam Rosenior, Como 1907 Siap-Siap Kehilangan Cesc Fabregas?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/27/11/1700455/jadwal-final-piala-fa-20252026-manchester-city-vs-chelsea-fib.webp
Jadwal Final Piala FA 2025/2026: Manchester City vs Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/27/psg_vs_bayern_munchen.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming PSG Vs Bayern Munchen Leg 1 Semifinal Liga Champions
