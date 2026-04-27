John Herdman Diam, PSSI Minta Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2026!

PELATIH Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto menyatakan PSSI meminta skuad Garuda Asia tampil habis-habisan di Piala Asia U-17 2026 demi tiket Piala Dunia U-17 2026. Kurniawan pun berupaya merealisasikan hal tersebut.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup B Piala Asia U-17 2026 bersama Jepang, China, dan Qatar. Piala Asia U-17 2026 akan berlangsung di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026.

1. Tak Ada Pesan Khusus dari John Herdman

Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan berusaha tampil dengan performa terbaik. Ia tidak minder sekalipun Timnas Indonesia U-17 tergabung di grup berat.

"Kalau dari coach John (Herdman) tidak ada karena saya tidak berkomunikasi langsung (dengannya)," kata Kurniawan Dwi Yulianto.

"Kalau dari PSSI ada pak Erick (Thorir), pak Sumardji, Sekjen (Yunus Nusi) juga mengatakan untuk tetap fokus, semangat, pokoknya tampil fight, all-out, dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini," tambah pelatih 50 tahun tersebut.

2. Timnas Indonesia U-17 Konsisten Tampil di Piala Dunia U-17

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan di dua edisi terakhir (2023 dan 2025) Timnas Indonesia U-17 selalu tampil di Piala Dunia. Fakta itu akan dijadikan motivasi tambahan Mathew Baker dan kawan-kawan.