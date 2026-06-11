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Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Erick Thohir: Liga-nya Makin Bagus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |00:17 WIB
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Erick Thohir: Liga-nya Makin Bagus
Kehadiran Shin Tae-yong di Persija Jakarta diyakini Erick Thohir akan membuat kualitas liga semakin bagus (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kabar Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija Jakarta. Ia yakin kualitas liga akan semakin bagus.

Shin diperkenalkan sebagai pelatih Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Senin 8 Juni 2026 siang WIB. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut diikat kontrak dengan durasi tiga musim.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Bagus

Erick berharap level Super League dapat semakin meningkat dengan hadirnya pelatih-pelatih berkualitas seperti halnya Shin. Hal tersebut tentunya demi ranking kompetisi dapat lebih baik.

"Bagus dong, karena ranking liga kita (di Asia) itu kan naik dari 25 menjadi 18 kalau tidak salah," kata Erick di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).

 

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