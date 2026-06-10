Erick Thohir Komentari Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta: Bagus Dong!

Erick Thohir angkat bicara mengenai Shin Tae-yong yang kini jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Instagram/@erickthohir)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ikut mengomentari Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Persija Jakarta. Menurutnya, hal itu akan berdampak positif pada kualitas liga.

Shin diperkenalkan sebagai pelatih Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Senin 8 Juni 2026 siang WIB. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut diikat kontrak dengan durasi tiga musim.

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Erick berharap level Super League dapat semakin meningkat dengan hadirnya pelatih-pelatih berkualitas seperti halnya Shin. Hal tersebut tentunya demi ranking kompetisi dapat lebih baik.

"Bagus dong, karena ranking liga kita (di Asia) itu kan naik dari 25 menjadi 18 kalau tidak salah," kata Erick di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).