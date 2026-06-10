Jatuh Hati dengan Persija Jakarta, Shin Tae-yong Tolak Tawaran Menggiurkan 4 Klub Asing

JAKARTA – Shin Tae-yong mengaku sudah jatuh hati sejak lama dengan Persija Jakarta. Ia pun rela menolak tawaran menggiurkan dari empat klub asing!

Persija resmi mengumumkan Shin sebagai pelatih anyar menggantikan Mauricio Souza. Pria asal Yeongdeok itu diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

1. Ada 3-4 Tawaran

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

Shin mengatakan pendekatan dengan Persija bukan dalam waktu singkat atau akhir-akhir ini saja. Bahkan, selama penjajakan, ada 3-4 tawaran menggiurkan untuknya dari klub luar negeri.

"Memang sebelum bertemu dengan owner Persija Jakarta, memang ada tawaran 3 sampai 4, tetapi bukan tim Super League," kata Shin di Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

"Tetapi memang setelah meeting dengan owner Persija Jakarta, saya semakin yakin dengan Persija Jakarta," tambah pria berpaspor Korea Selatan itu.