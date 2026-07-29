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Kesan Pertama Mariano Peralta Usai Gabung Persib Bandung, Takjub dengan Sambutan Bobotoh!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |20:50 WIB
Kesan Pertama Mariano Peralta Usai Gabung Persib Bandung, Takjub dengan Sambutan Bobotoh!
Pemain Persib Bandung, Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG — Penyerang asal Argentina, Mariano Peralta, tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendapati penerimaan yang begitu antusias dari para Bobotoh serta keluarga besar Persib Bandung sejak resmi bergabung pada 19 Juli 2026.

Peralta tiba di Indonesia pada 27 Juli 2026 setelah menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 31 jam dari Buenos Aires, Argentina. Sehari berselang, dia langsung bergabung dengan skuad Persib untuk berkenalan dengan para pemain, tim pelatih, dan ofisial klub.

1. Proses Adaptasi

Pada hari pertamanya bersama Maung Bandung -julukan Persib, Peralta juga menyempatkan diri menyaksikan pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Kehadirannya menjadi bagian dari proses mengenal atmosfer baru bersama klub yang akan dibelanya pada musim 2026-2027.

Peralta mengaku tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari para pendukung Persib. Mantan pemain Borneo FC itu mengakui, pengalaman tersebut menjadi kesan yang sulit dilupakan.

Mariano Peralta
Mariano Peralta

"Itu luar biasa. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan mereka akan seperti ini. Sungguh di luar dugaan, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa ini," kata Peralta dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Rabu (29/7/2026).

Meski belum menjalani debut resmi bersama Persib, Peralta kembali hadir di Stadion Si Jalak Harupat saat Maung Bandung mengalahkan DPMM FC 1-0 pada Selasa, 28 Juli 2026. Dari tribun penonton, dia memberikan dukungan langsung kepada rekan-rekan barunya.

2. Dukungan Penuh

Kemenangan Persib memastikan langkah tim asuhan Igor Tolic ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Peralta mengaku menikmati jalannya pertandingan meski duel berlangsung cukup ketat.

 

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