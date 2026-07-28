Lebih dari 10 Klub Ajukan Perubahan Nama dan Homebase Jelang Kongres Biasa PSSI

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi mengungkapkan pihaknya menerima permohonan dari lebih dari 10 klub lintas kompetisi, mulai dari tingkat Super League hingga Liga 4, terkait rencana pergantian nama serta perpindahan markas. Seluruh usulan tersebut dijadwalkan untuk dibahas dan ditetapkan secara resmi dalam agenda Kongres Biasa PSSI yang dihelat di Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026.

1. Ragam Permohonan Klub

Yunus mengatakan permohonan perubahan nama, perubahan homebase akan menjadi salah satu pembahasan di kongres dan dilakukan penetapan. Dia belum bisa merincikan daftar klub yang meminta permohonan perubahan nama.

"Iya, akan ada beberapa pergantian nama, penyampaian permohonan perubahan home atau stadion, termasuk juga perubahan nama. Kami sudah menerima dari beberapa, agak banyak," kata Yunus Nusi di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

"Yang kami terima lumayan di atas 10 kayaknya ini, tapi termasuk Liga 3 juga ada, pada Liga 4," tambahnya.

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)

Yunus Nusi mengatakan Malut United adalah salah satu klub yang memohon perubahan nama untuk Super League 2026-2027. Namun, dirinya belum mendapatkan informasi detail terkait alasan klub tersebut memohon pergantian nama.