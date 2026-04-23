Chelsea Pecat Liam Rosenior, Como 1907 Siap-Siap Kehilangan Cesc Fabregas?

KEPUTUSAN Chelsea memecat Liam Rosenior sebagai pelatih bisa berimbas kepada Como 1907 dan Cesc Fabregas. Manajemen klub berjuluk I Lariani itu pun mengaku tidak takut kehilangan sang juru taktik.

Chelsea resmi memberhentikan Rosenior sebagai pelatih pada Rabu 22 April 2026 malam WIB. Pria berpaspor Inggris itu dicopot dari jabatannya usai The Blues menelan rentetan hasil negatif.

1. Cari Pelatih Baru

Klub asal London Barat itu langsung menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Besar kemungkinan, Chelsea baru akan mencari pengganti di musim panas 2026.

Dari sejumlah nama yang beredar, ada sosok Fabregas yang tengah bersinar bareng Como 1907 di Italia. Kebetulan, pria asal Spanyol itu pernah berkostum Chelsea pada 2014-2019.

2. Utang Budi

Sudah pasti Fabregas juga tidak asing dengan kehidupan di Kota London lantaran pernah pula membela Arsenal pada 2003-2011. Faktor-faktor itu membuat namanya semakin menarik di mata Chelsea.

Direktur Como 1907, Carlalberto Ludi, mengaku tidak pernah takut akan kehilangan Fabregas. Ia menekankan, pria berusia 38 tahun itu sebagai pilar penting dalam progres klub.