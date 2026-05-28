HOME BOLA LIGA ITALIA

Cesc Fabregas Kirim Pesan Tegas ke Real Madrid: Como 1907 Ingin Nico Paz Tetap di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |02:28 WIB
Como 1907 menginginkan Nico Paz tetap berada di Italia (Foto: Instagram/@nicopaz1o)
COMO – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengirim pesan tegas kepada Real Madrid soal masa depan Nico Paz. Ia mengaku ingin mempertahankan pemain berkebangsaan Argentina itu di Italia.

Masa depan Nico Paz tengah jadi perbincangan. Pemain berusia 21 tahun itu sejatinya besar dari akademi Real Madrid tetapi kemudian hengkang ke Como pada 2024 demi mendapat menit bermain.

1. Klausul

Nico Paz cetak gol di laga Como 1907 vs Juventus

Ketika itu, I Lariani menebusnya dengan mahar sangat murah yakni 6 juta Euro (setara Rp124,4 miliar). Tapi, sumbangsihnya tidak main-main yakni 19 gol dan 17 assist dalam 75 laga di semua kompetisi.

Kehadiran Nico Paz berarti penting dalam skuad racikan Fabregas. Terbukti, pemain kelahiran Tenerife (Spanyol) itu bisa membawa Como 1907 menembus Liga Champions 2026-2027!

Kinerja apik itu justru memantik ketertarikan lagi dari Madrid. Mereka siap mengangkutnya ke Spanyol karena ada klausul pembelian kembali (buy back) dengan nominal bervariasi hingga tahun depan.

Bila ingin mengangkutnya di musim panas 2026, Madrid harus mengucurkan dana 9 juta Euro (setara Rp186,5 miliar). Andai ingin diboyong tahun depan, angkanya jadi 10 juta Euro (setara Rp207,2 miliar).

 

