Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun

Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun (Ilustrasi/dok laman AC Milan)

JAKARTA - Juventus dan AC Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Ini adalah kali pertama Juventus dan AC Milan kompak gagal lolos ke Liga Champions dalam 35 tahun terakhir.

1. Gagal ke Liga Champions

Nasib buruk kedua klub raksasa itu didapat usai AC Milan dan Juventus menempati posisi 5 dan 6 klasemen Serie A 2025-2026. Pada laga terakhir, keduanya juga kompak gagal meraih hasil maksimal.

AC Milan takluk 1-2 dari Cagliari, sementara Juventus imbang 2-2 dengan Torino pada pertandingan terakhir.

Di sisi lain, para rival yang memperebutkan tiket zona Liga Champions, meraih hasil maksimal. Como berhasil mempermalukan tuan rumah Cremonese dengan skor 1-4 dan AS Roma menang 2-0 di kandang Hellas Verona.

Seperti yang dilaporkan TMW, ini adalah pertama kalinya sejak 1991-92 baik Juventus maupun Milan tidak akan bermain di kompetisi elite Eropa tersebut.

Sejak Piala Eropa berganti nama menjadi Liga Champions UEFA pada 1992, setidaknya salah satu dari Juventus atau Milan selalu terlibat.

Atas hasil buruk musim ini, pelatih Juventus Luciano Spaletti tampaknya akan tetap bertahan di klub Turin tersebut. Pasalnya, ia baru menandatangani kontrak hingga 2028.

2. Allegri Dipecat

Namun, nasib berbeda dialami Massimiliano Allegri. Pelatih kawakan tersebut dipecat. Tak hanya itu, AC Milan juga merombak jajaran manajemen karena gagal lolos ke Liga Champions musim depan.