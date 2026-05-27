HOME BOLA LIGA ITALIA

Segini Kisaran Gaji Pelatih Cesc Fabregas di Como 1907, Resmi Lolos ke Liga Champions

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |05:21 WIB
COMO 1907 resmi lolos ke Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya, setelah menghancurkan Cremonese 4-1 di pekan terakhir Serie A 2025/2026, dibantu kekalahan AC Milan dari Cagliari. Dan di balik kesuksesan ini, ada satu nama yang tak mungkin dilewatkan: Cesc Fabregas.

1. Dari Serie B ke Panggung Eropa Tertinggi

Kisah Fabregas di Como adalah kisah kesetiaan yang langka dan unik.

Ia datang ke klub kecil di tepi danau ini pada 2022, bukan sebagai pelatih bintang, melainkan sebagai pemain Serie B yang ingin merasakan cinta baru terhadap sepak bola. Setelah pensiun dari lapangan, ia langsung mengambil kursi pelatih. 

Hasilnya menakjubkan. Fabregas membawa Como promosi ke Serie A sebagai runner-up Serie B, lalu di musim pertama mereka di Serie A 2024/2025, Como finis di posisi 10 — selamat dengan meyakinkan. Musim berikutnya, 2025/2026, mereka melejit ke posisi lima besar dan merebut tiket Liga Champions.

Fabregas sendiri tidak menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut pencapaian ini terasa sangat spesial karena diraih bersama skuad yang mayoritas berusia di bawah 23 tahun.

2. Berapa Gaji Fabregas? 

Di balik suksesnya, manajemen Como bergerak cepat memastikan Fabregas tidak pergi ke mana-mana. Como yang dimiliki Hartono Bersaudara, bos Djarum Group asal Indonesia menawarkan kenaikan gaji signifikan untuk mengamankan sang pelatih dari incaran klub-klub besar. 

Menurut laporan yang beredar, Como menawarkan gaji baru sebesar €5 juta per musim, atau setara sekitar Rp92,6 miliar. Angka ini merupakan kenaikan drastis dari kontrak sebelumnya, dan menjadikan Fabregas salah satu pelatih bergaji tertinggi di liga Serie A.

 

