HOME BOLA LIGA ITALIA

Cesc Fabregas Dedikasikan Kemenangan Telak Como 1907 untuk Mendiang Michael Bambang Hartono

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |02:17 WIB
Cesc Fabregas Dedikasikan Kemenangan Telak Como 1907 untuk Mendiang Michael Bambang Hartono
Cesc Fabregas mendedikasikan kemenangan telak Como 1907 atas Pisa untuk mendiang Michael Bambang Hartono (Foto: Como 1907)
COMO – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mendedikasikan kemenangan telak atas Pisa untuk mendiang Michael Bambang Hartono. Apalagi, tiga poin itu sangat penting untuk progress klub menuju Liga Champions 2026-2027.

Como 1907 menang telak 5-0 atas Pisa dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Manisnya, kemenangan telak tersebut didapat di kandang mereka, Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. 

1. Kemenangan Penting

Como 1907 menang 3-0 atas Lecce di Liga Italia 2025-2026 18albertomp

Kemenangan tersebut teramat penting bagi Como 1907. Sebab, I Lariani kini menduduki peringkat empat klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan mengemas 57 poin. Artinya, mereka berada di posisi batas untuk lolos Liga Champions musim depan. 

Namun demikian, Fabregas menilai kemenangan tersebut terasa sangat spesial bukan karena menghidupkan kembali asa mereka ke Liga Champions. Melainkan, Como 1907 bisa mempersembahkan hasil positif untuk mendiang Bambang Hartono. 

“Hari ini adalah kemenangan yang penting karena kami telah kehilangan sosok penting bagi dunia Como,” kata Fabregas, dipetik dari Tutto Mercato, Senin (23/3/2026). 

“‘Liga Champions’ kami adalah soal nilai, bekerja dengan visi masa depan di dalam klub yang serius,” sambung pria asal Spanyol itu.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/47/3208400/interisti_harus_tetap_tenang_meski_inter_milan_baru_saja_ditahan_fiorentina_1_1-KNkS_large.jpg
Fiorentina vs Inter Milan Berakhir 1-1, Interisti Diminta Tetap Tenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/47/3208301/pelatih_sassuolo_fabio_grosso_bangga_betul_melihat_anak_asuhnya_bisa_menahan_juventus_1_1_pada_giornata_30_liga_italia_2025_2026-N8IF_large.jpg
Penyebab Pelatih Sassuolo Bangga Jay Idzes Dkk Tahan Juventus 1-1 di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/47/3208257/sassuolo_menghadapi_sejumlah_masalah_termasuk_wabah_virus_jelang_laga_kontra_juventus-jthM_large.jpg
Tahan Juventus 1-1, Pelatih Sassuolo Ungkap Jay Idzes Dkk Sempat Terserang Wabah Jelang Laga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/47/3208023/sassuolo_pelan_pelan_merangsek_di_klasemen_sementara_liga_italia_2025_2026_sassuolocalcio-ycwm_large.jpg
Fabio Grosso Ungkap Kunci Sukses Sassuolo Menggila di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/23/49/1689627/veda-ega-pratama-naik-podium-gp-brasil-dipastikan-tampil-di-grand-prix-of-indonesia-pada-911-oktober-ehq.webp
Veda Ega Pratama Naik Podium GP Brasil, Dipastikan Tampil di Grand Prix of Indonesia pada 9-11 Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/23/veda_ega_pratama_finis_podium_ketiga_di_moto3_bras.jpg
Sejarah Baru! Veda Ega Jadi Pembalap Indonesia Pertama Naik Podium Grand Prix
