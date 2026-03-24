Cesc Fabregas Dedikasikan Kemenangan Telak Como 1907 untuk Mendiang Michael Bambang Hartono

COMO – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mendedikasikan kemenangan telak atas Pisa untuk mendiang Michael Bambang Hartono. Apalagi, tiga poin itu sangat penting untuk progress klub menuju Liga Champions 2026-2027.

Como 1907 menang telak 5-0 atas Pisa dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Manisnya, kemenangan telak tersebut didapat di kandang mereka, Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

Kemenangan tersebut teramat penting bagi Como 1907. Sebab, I Lariani kini menduduki peringkat empat klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan mengemas 57 poin. Artinya, mereka berada di posisi batas untuk lolos Liga Champions musim depan.

Namun demikian, Fabregas menilai kemenangan tersebut terasa sangat spesial bukan karena menghidupkan kembali asa mereka ke Liga Champions. Melainkan, Como 1907 bisa mempersembahkan hasil positif untuk mendiang Bambang Hartono.

“Hari ini adalah kemenangan yang penting karena kami telah kehilangan sosok penting bagi dunia Como,” kata Fabregas, dipetik dari Tutto Mercato, Senin (23/3/2026).

“‘Liga Champions’ kami adalah soal nilai, bekerja dengan visi masa depan di dalam klub yang serius,” sambung pria asal Spanyol itu.