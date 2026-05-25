Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kata-Kata Fabregas Usai Bawa Como Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:04 WIB
Kata-Kata Fabregas Usai Bawa Como Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya
Kata-Kata Fabregas Usai Bawa Como Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya (Como Football)
A
A
A

JAKARTA - Como 1907 berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Prestasi ini diukir setelah Como menang 4-1 di kandang Cremonese pada lanjutan pekan ke-38 Serie A, Minggu (24/5/2026). 

Di saat bersamaan, AC Milan yang bermain di kandang sendiri justru takluk 1-2 dari Cagliari. Dengan hasil ini, Como menutup musim dengan menyegel posisi 4 dengan raihan 71 poin. Sementara AC Milan melorot ke posisi 5 dengan mengemas 70 poin sehingga harus puas lolos ke Liga Europa. 

1. Kata-Kata Fabregas Usai Como Lolos Liga Champions

Sang pelatih, Cesc Fabregas, bangga atas pencapaian bersejarah ini. Ia pun sudah punya firasat bisa membawa Como lolos ke Liga Champions musim depan. 

“Sepanjang hidup saya, bahkan ketika saya melakukan pergantian pemain, saya hanya memiliki firasat tentang berbagai hal. Saya memiliki firasat sehari sebelum kami bermain melawan Parma bahwa dengan dua kemenangan, kami akan berada di Liga Champions,” kata Fabregas kepada DAZN Italia, melansir Football Italia, Senin (25/5/2026). 

“Saya menunjukkan kepada para pemain sebuah video seorang pesepeda yang berada di posisi keenam, tetapi ia mulai mengayuh pedal dengan kencang di sprint terakhir dan ia memenangkan perlombaan. Itulah yang kami lakukan musim ini," ucapnya.

“Kami mengalami beberapa kemunduran, dua kekalahan dan hasil imbang dengan Udinese, jadi kami tahu bahwa kami membutuhkan serangkaian kemenangan, tetapi sensasinya selalu bahwa kami masih dalam persaingan,” kata Fabregas.

Meskipun membutuhkan hasil pertandingan lain untuk bisa lolos ke Liga Champions, Fabregas yang berada di pinggir lapangan tidak pernah sekali pun bertanya tentang pertandingan di San Siro dan Stadio Bentegodi.

 Diketahui, di kedua tempat itu, AC Milan dan AS Roma juga tengah berjuang untuk mengapai tiket Liga Champions. 

“Sangat bagus, karena cara kami melakukannya. Ini adalah skuad yang penuh dengan pemain muda, kami memiliki 15 pemain yang semuanya berusia di bawah 23 tahun, jadi ini adalah mahakarya dari seluruh tim. Mereka mendengarkan, selalu ingin berbuat lebih, meningkatkan standar pada waktu yang tepat.”

“Saya hanya bisa memberi hormat kepada para pemain ini, karena kami para pelatih mencoba mendorong mereka, memberi pilihan, memberi tahu mereka di mana ruang kosongnya, tetapi merekalah yang melakukannya di lapangan. Saya sangat bahagia untuk warga Como, mereka pantas mendapatkan kegembiraan ini,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/47/3220504//cesc_fabregas_antara_como_1907_lolos_ke_liga_champions_2026_2027_como1907-HdVm_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 Lolos Liga Champions 2026-2027, Juventus dan AC Milan Merana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/47/3220250//pelatih_como_1907_cesc_fabregas-3gcG_large.jpg
Fabregas Tegaskan Nico Paz Tak Akan ke Inter: Tetap di Como atau Kembali ke Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/47/3219644//nico_paz-2cnl_large.jpg
Dapat Tekanan dari Argentina, Como 1907 Berpotensi Tanpa Nico Paz di Laga Pamungkas Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/47/3219429//jay_idzes-f86C_large.jpg
Tanpa Jay Idzes, Sassuolo Kejebolan 3 Gol dari Lecce
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/24/49/1710269/dam-konsisten-bina-pebalap-muda-lewat-honda-daya-jayadi-racing-team-ouq.webp
DAM Konsisten Bina Pebalap Muda lewat Honda Daya Jayadi Racing Team
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/07/denzel_dumfries.jpg
Liverpool dan Barcelona Berebut Bek Inter Milan, Klausul Rp515 Miliar Jadi Kunci Transfer
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement