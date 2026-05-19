HOME BOLA LIGA ITALIA

Tanpa Jay Idzes, Sassuolo Kejebolan 3 Gol dari Lecce

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |20:09 WIB
Tanpa Jay Idzes, Sassuolo Kejebolan 3 Gol dari Lecce (Instagram/@jayidzes)
REGGIO EMILIA - Sassuolo pincang tanpa kehadiran bek Timnas Indonesia, Jay Idzes. Tim berjuluk Neroverdi itu menelan kekalahan dari Lecce (2-3) dalam lanjutan pekan ke-37 Liga Italia 2025-2026.

1. Kalah 2-3 

Pertandingan itu digelar di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Senin (18/5/2026), Sassuolo yang bermain tanpa Jay Idzes sebenarnya mampu mendominasi.

Pada pertandingan itu, tim asuhan Fabio Grosso tertinggal lebih dulu lewat gol Walid Cheddira pada menit ke-13. Selang 6 menit kemudian, Sassuolo menyamakan kedudukan via Armand Lauriente. 

Namun, tim tamu kembali unggul lewat Walid Cheddira pada menit ke 24. Sassuolo berusaha keras menyamakan kedudukan. 

Akhirnya gol yang ditunggu-tunggu tiba. Andrea Pinamonti kembali membuat skor kembali sama kuat 2-2 pada menit ke-81. 

Namun akhirnya, Sassuolo terpaksa mengakui keunggulan Lecce. Nikola Stulic menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit 90+5.

2. Pertahanan Terbuka

Media Italia, Sassuolo News, menyebut ketidakhadiran Jay Idzes membuat skuad Neroverdi timpang. Pelatih Fabio Grosso harus putar otak untuk mengakalinya.

