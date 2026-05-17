Hasil Liga Italia 2025-2026: AC Milan, Roma dan Napoli Kompak Menang, Juventus Merana!

HASIL Liga Italia 2025-2026 pekan ke-37 yang berlangsung pada Minggu (17/5/2026) malam WIB akan diulas Okezone. Sebanyak lima pertandingan digelar berbarengan, serta melibatkan tim-tim mapan macam AC Milan, AS Roma, Napoli dan Juventus.

1. Hasil Genoa vs AC Milan

AC Milan tandang ke markas Genoa dalam misi memenangkan pertandingan. Rossoneri -julukan AC Milan- membutuhkan kemenangan demi sesegera mungkin mengamankan tempat di zona Liga Champions musim depan.

AC Milan menang 2-1 atas Genoa di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@acmilan)

Hasilnya, Rossoneri -julukan AC Milan- menang 2-1 atas Genoa. Gol-gol kemenangan AC Milan dicetak via eksekusi penalti Christopher Nkunku pada menit 50 dan Zachary Athekame (81’). Sementara itu, gol Genoa dicetak Johan Vasquez pada menit 86

Berkat kemenangan ini, AC Milan naik ke posisi tiga klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 70 angka. AC Milan wajib menang di laga pamungkas Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung pekan depan untuk lolos ke Liga Champions 2026-2027.

2. Hasil Juventus vs Fiorentina

Juventus di luar dugaan kalah 0-2 dari Fiorentina. Gol-gol La Viola -julukan Fiorentina- dicetak Cher Ndour pada menit 33 dan Rolando Mandragora (82’).

Akibat kekalahan ini, Juventus turun ke posisi enam dengan 68 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Bianconeri -julukan Juventus- dipastikan gagal lolos ke Liga Champions musim depan.