Respons Menohok Fabregas Usai Disindir Como Lolos Eropa karena Dukungan Finansial Kuat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |10:52 WIB
JAKARTA - Como berhasil mengamankan tiket Liga Europa musim depan setelah menang 1-0 atas Parma pada lanjutan pekan ke-37 Serie A hari Minggu kemarin. Usai berhasil membawa Como lolos ke kompetisi Eropa, sang pelatih Cesc Fabregas pun buka suara soal anggapan prestasi klub lantaran dukungan finansial yang besar dari pemilik. 

1. Respons Fabregas

Diketahui, Como cukup jor-joran dibandingkan klub lainnya di Serie A dalam 2 musim terakhir. Meski begitu, Fabregas memberikan balasan menohok. 

“Ada banyak pembicaraan tentang uang yang kami habiskan. Tetapi jika Anda mau, saya dapat menunjukkan kepada Anda di mana 15 pemain yang paling banyak bermain musim ini berada dua tahun lalu, berapa banyak yang kami bayarkan untuk mereka dan berapa banyak yang mereka dapatkan,” katanya, melansir Football Italia, Selasa (19/5/2026). 

Mantan pemain Arsenal itu pun menegaskan, keseluruhan gaji pemain Como jauh lebih kecil dibandingkan tim-tim lainnya yang duduk di peringkat atas. 

“Pada akhirnya, pengeluaran gaji kami lebih rendah daripada mereka yang berada di depan kami. Saya telah menempuh perjalanan panjang di dunia sepak bola, saya telah memiliki momen-momen istimewa dalam karier saya, dan sekarang kita harus menikmati setiap momen hingga akhir,” tuturnya.

Tangan dingin Cesc Fabregas mampu membuat Como menjadi kejutan di Serie A. Bahkan musim ini, untuk pertama kalinya Como berhasil lolos ke kompetisi antarklub Eropa. 

Dengan hasil pertandingan terakhir yakni menang 1-0 atas Parma, Como duduk di posisi 5 dan dipastikan menyegel tiket kompetisi antarkub Eropa. 

2. Peluang ke Liga Champions

Bahkan, Como masih berpeluang untuk lolos ke Liga Champions. Itu karena tim yang duduk di peringkat 3 dan 4 yaitu AC Milan dan Roma, memiliki 70 poin, unggul 2 poin atas Como.

 

