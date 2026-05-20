HOME BOLA LIGA ITALIA

Dapat Tekanan dari Argentina, Como 1907 Berpotensi Tanpa Nico Paz di Laga Pamungkas Liga Italia 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:32 WIB
Pemain Como 1907, Nico Paz. (Foto: Instagram/nicopaz10o)
COMO – Situasi pelik menimpa Como 1907 dan salah satu pemain bintangnya, Nico Paz. Pasalnya pihak Timnas Argentina dilaporkan tengah memberikan tekanan besar kepada klub Serie A tersebut agar tidak menurunkan sang gelandang serang dalam pertandingan penentu di akhir pekan Liga Italia 2025-2026.

Alasannya karena Argentina takut Nico Paz tak bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026 karena cedera. Kekhawatiran ini mencuat setelah Nico Paz terpaksa absen saat Como memetik kemenangan tipis 1-0 atas Parma akhir pekan lalu.

Padahal, pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan pilar andalan yang hampir selalu tampil di setiap laga liga musim ini, dan hanya pernah absen sekali akibat akumulasi kartu kuning.

1. Pertaruhan Tiket Liga Champions

Sebelum laga kontra Parma, pelatih Como, Cesc Fabregas, telah mengonfirmasi Nico Paz mengalami masalah pada lututnya akibat benturan. Fabregas bahkan pesimistis mengenai peluang sang pemain untuk tampil di sisa kompetisi musim ini.

"Nico Paz cedera... Dia mengalami benturan di lutut. Jika pertandingan dimainkan hari Senin, situasinya mungkin berbeda, tetapi sejujurnya saya juga tidak bisa memastikan apakah dia bisa bermain di laga terakhir. Saya berharap demikian, tetapi saya tidak bisa menjaminnya," ujar Fabregas sebelum laga melawan Parma, dikutip dari Football Italia, Rabu (20/5/2026).

Nico Paz. ig/nicopaz10o

Absennya Paz tentu menjadi pukulan telak bagi Como. Klub asuhan Fabregas tersebut kini menyisakan satu laga pamungkas yang sangat krusial melawan Cremonese.

Pertandingan ini akan menjadi penentu apakah Como akan bermain di Liga Champions atau Liga Europa musim depan. Saat ini, Como berada di peringkat kelima klasemen Serie A, terpaut dua poin dari AS Roma dan AC Milan yang menduduki peringkat keempat dan ketiga.

 

Manchester United Ketiban Durian Runtuh Usai Napoli Lolos ke Liga Champions, Dapat Rp899 Miliar
