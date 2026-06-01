Kevin De Bruyne Lega Antonio Conte Tinggalkan Napoli: Visi Kami Berbeda

NAPLES – Bintang Napoli, Kevin De Bruyne, terang-terangan mengaku lega Antonio Conte meninggalkan kursi pelatih di timnya. Ia mengklaim tidak pernah cocok dengan pria asal Italia itu.

Conte sudah diumumkan akan pergi dari Napoli di akhir musim kompetisi 2025-2026. Eks Juventus itu memilih berpisah setelah dua musim bermukim di Stadion Diego Armando Maradona.

Dalam kurun waktu tersebut, Conte setidaknya memberikan satu scudetto pada Liga Italia 2024-2025. Sayangnya, musim kedua pria berusia 56 tahun tersebut kurang apik.

1. Lega

Di saat bersamaan, De Bruyne juga kesulitan mendapat ritme bermain sejak gabung pada musim panas 2025. Ia mengklaim lega Conte kini telah pergi dari Napoli.

“Tentu saja, semua sulit untuk saya karena Conte memiliki visi sepakbola yang berbeda dengan saya. Sejujurnya, saya tidak pernah mendapat kesempatan bermain di posisi yang saya inginkan,” kata De Bruyne, mengutip dari Football Italia, Senin (1/6/2026).

De Bruyne memang hanya mengoleksi 5 gol dan 4 assist dalam 21 laga bareng Napoli di semua kompetisi. Catatan itu terlalu minim untuk pemain yang menjadi motor serangan Manchester City selama satu dekade.