Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa Persib Bandung Menang di Kota Kelahiran sang Kakek, Thom Haye: Begitu Emosional!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |00:05 WIB
Bawa Persib Bandung Menang di Kota Kelahiran sang Kakek, Thom Haye: Begitu Emosional!
Thom Haye bantu Persib Bandung menang 1-0 atas Persis Solo. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Thom Haye, merasa emosional usai meraih kemenangan tandang melawan Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026. Ia menganggap laga itu sebagai sesuatu yang spesial karena bermain di Solo, tempat kelahiran kakek yang menjadi akar keluarganya.

Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu 31 Januari 2026 malam WIB. Gol kemenangan skuad berjuluk Maung Bandung itu dicetak lewat tandukan Andrew Jung pada menit ke-40. 

1. Thom Haye Bersemangat Main di Solo

Thom Haye bahagia Persib Bandung menang 1-0 atas Persis Solo. (Foto: Persib.co.id)
Thom Haye bahagia Persib Bandung menang 1-0 atas Persis Solo. (Foto: Persib.co.id)

Bagi Thom Haye, pertandingan tersebut sangat emosional. Bertanding di Solo diakuinya sebagai sesuatu yang sudah sangat dinantikan. Pemain bernomor punggung 33 itu mengaku bersemangat sejak awal jadwal pertandingan dirilis.

"Sejujurnya, beberapa hari terakhir ini terasa sedikit emosional bagi saya. Jika dipikirkan, sekitar 100 tahun yang lalu kakek saya lahir di sini (Solo)," kata Thom Haye, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (3/2/2026).

Solo memang jadi salah satu akar dan darah yang mengalir dalam tubuh Thom Haye. Kakeknya diketahui lahir di Surakarta pada 30 Desember 1925. Hal itu pula yang membuat Thom Haye sah untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela Timnas Indonesia.

Kebahagiaan Thom Haye semakin terasa istimewa karena mampu meraih kemenangan bersama Persib Bandung. Menurutnya hal itu jadi pelengkap kebahagiaan bagi dirinya dan keluarga besarnya di Belanda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199195/psm_makassar_ditahan_semen_padang_tanpa_gol_di_super_league_2025_2026-m5dC_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199163/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_angkat_bicara_mengenai_kabar_bergabungnya_mauro_zijlstra-3Yi7_large.jpeg
Mauro Zijlstra Gabung Persija Jakarta? Mauricio Souza: Sudah Ada Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199139/arema_fc_menang_1_0_atas_persijap_jepara_di_super_league_2025_2026_berkat_gol_tunggal_hansamu_yama-n5qc_large.jpg
Hasil Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 1-0 Berkat Gol Hansamu Yama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199097/momen_layvin_kurzawa_saat_disambut_puluhan_ribu_bobotoh_kelar_laga_persib_bandung_vs_psbs_biak_persibcoid-fwhb_large.jpg
Istri Layvin Kurzawa Menangis Lihat sang Suami Disambut Puluhan Ribu Bobotoh Kelar Laga Persib Bandung vs PSBS Biak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/02/11/1672429/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-dilempar-petasan-saat-lawan-inter-milan-pje.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Petasan saat Lawan Inter Milan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/22/janice_tjen.jpg
Janice Tjen Hancurkan Petenis Nomor 1 Australia di Abu Dhabi Open 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement