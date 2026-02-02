Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauro Zijlstra Gabung Persija Jakarta? Mauricio Souza: Sudah Ada Komunikasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:21 WIB
Mauro Zijlstra Gabung Persija Jakarta? Mauricio Souza: Sudah Ada Komunikasi
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara mengenai kabar bergabungnya Mauro Zijlstra (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara mengenai kabar bergabungnya Mauro Zijlstra. Menurutnya, semua masih sebatas spekulasi meski sudah ada komunikasi.

Baru-baru ini, pencinta sepakbola Tanah Air dihebohkan dengan rumor Zijlstra. Beberapa media Belanda melaporkan striker 21 tahun itu akan meninggalkan FC Volendam dan bergabung dengan Persija.

1. Ada Komunikasi

Mauro Zijlstra grogi di laga Timnas Indonesia vs Taiwan @timnasindonesia

Souza sebagai pelatih Persija tak menampik rumor tersebut. Ia menyebut ada proses yang dilakukan antara manajemen dengan Zijlstra. Tapi, semuanya masih belum pasti karena masih dalam tahap komunikasi. 

"Itu masih sebatas spekulasi. Memang ada pembicaraan, tetapi belum tentu terjadi,"  kata Souza kepada wartawan termasuk Okezone saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). 

"Saya pikir belum ada kesepakatan, tetapi memang sudah ada komunikasi di antara pihak-pihak terkait," tambah pria asal Brasil itu.

Sekadar diketahui, isu sudah ramai diperbincangkan sejak Minggu 1 Februari 2026 lewat laporan akun media sosial X asal Belanda, @TransferNNL. Akun tersebut mengklaim Zijlstra semakin dekat ke Ibu Kota Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
