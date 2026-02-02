Advertisement
LIGA ITALIA

Jari Pelaku Pelemparan Flare ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Putus, Segera Ditangkap!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |09:27 WIB
Jari Pelaku Pelemparan Flare ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Putus, Segera Ditangkap!
Emil Audero terkena flare di laga Cremonese vs Inter Milan. (Foto: X/@CalcioTurkey)
A
A
A

SUPORTER yang merupakan pelaku pelemparan flare ke kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi teridentifikasi. Menurut laporan Media Italia, Tuttomercatoweb, pelaku pelemparan petasan itu mengalami luka serius pada jari tangannya dan segera ditangkap.

1. Kronologi Emil Audero Kena Lemparan Flare di Laga Cremonese vs Inter Milan

Insiden buruk terjadi saat Cremonese menjamu Inter Milan di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Senin (2/2/2026) dini hari WIB. Sebuah flare meledak di lapangan, tepat di dekat gawang Emil Audero pada menit ke-48.

Momen Emil Audero tertimpa flare yang dilempar suporter. (Foto: X/@centregoals)
Momen Emil Audero tertimpa flare yang dilempar suporter. (Foto: X/@centregoals)

Ledakan petasan membuat Emil Audero terjatuh dan sempat mengalami gangguan pada telinganya. Petasan tersebut dilempar dari tribun suporter Inter Milan yang berstatus sebagai tim tamu.

Skuad Inter Milan kemudian bergegas untuk menghampiri para suporternya. Setelah keadaan membaik, pertandingan berlanjut dan Emil Audero kembali bermain.

2. Pelaku Lemparan Teridentifikasi

Menurut laporan Media Italia, Tuttomercatoweb, pelaku pelemparan petasan sudah teridentifikasi. Sosok tersebut diyakini nekat. Bahkan, dia akan melempar petasan lainnya.

Namun, petasan lainnya justru meledak di tangannya dan mengakibatkan putus pada jarinya. Sang pelaku kini sedang dirawat di rumah sakit dan segera ditangkap.

 

