Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Bantai Parma 4-1, Cremonese Tumbang 0-2 di Tangan Inter Milan

HASIL pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Senin (2/2/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Tercatat ada dua pertandingan yang digelar sepanjang dini hari tadi, yakni Cremonese vs Inter Milan dan Parma vs Juventus.

1. Cremonese vs Inter Milan

Cremonese yang gagal menang dalam delapan pertandingan terkini di Liga Italia 2025-2026, harus menjalani laga sulit. Dibilang sulit karena Emil Audero dan kawan-kawan menjajal kekuatan pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026, Inter Milan.

Benar saja sepanjang pertandingan, Cremonese ditekan Nerazzurri -julukan Inter Milan. Tim tamu mencatatkan penguasaan bola mencapai 69 persen.

Selain itu, Lautaro Martinez dan kawan-kawan membuat 15 tembakan dan empat di antaranya mengarah ke gawang Cremonese kawalan Emil Audero. Hasilnya, Inter Milan menang 2-0 atas Cremonese.

Gol-gol kemenangan Inter Milan dicetak Lautaro Martinez pada menit 16 dan Piotr Zielinski (31’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 55 angka, unggul delapan poin atas AC Milan di posisi dua.

Sementara Cremonese semakin terpental dengan menempati urutan 15 klasemen dengan 23 poin. Jika tak segera memperbaiki performa, Cremonese rawan terdegradasi.