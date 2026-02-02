Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Bantai Parma 4-1, Cremonese Tumbang 0-2 di Tangan Inter Milan

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |05:54 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Bantai Parma 4-1, Cremonese Tumbang 0-2 di Tangan Inter Milan
Juventus menang 4-1 atas Parma di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
A
A
A

HASIL pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Senin (2/2/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Tercatat ada dua pertandingan yang digelar sepanjang dini hari tadi, yakni Cremonese vs Inter Milan dan Parma vs Juventus.

1. Cremonese vs Inter Milan

Cremonese yang gagal menang dalam delapan pertandingan terkini di Liga Italia 2025-2026, harus menjalani laga sulit. Dibilang sulit karena Emil Audero dan kawan-kawan menjajal kekuatan pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026, Inter Milan.

Inter Milan menang 2-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026 @inter_en

Benar saja sepanjang pertandingan, Cremonese ditekan Nerazzurri -julukan Inter Milan. Tim tamu mencatatkan penguasaan bola mencapai 69 persen.

Selain itu, Lautaro Martinez dan kawan-kawan membuat 15 tembakan dan empat di antaranya mengarah ke gawang Cremonese kawalan Emil Audero. Hasilnya, Inter Milan menang 2-0 atas Cremonese.

Gol-gol kemenangan Inter Milan dicetak Lautaro Martinez pada menit 16 dan Piotr Zielinski (31’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 55 angka, unggul delapan poin atas AC Milan di posisi dua.

Sementara Cremonese semakin terpental dengan menempati urutan 15 klasemen dengan 23 poin. Jika tak segera memperbaiki performa, Cremonese rawan terdegradasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/47/3198865/sassuolo_menang_3_1_atas_pisa_di_pekan_ke_23_liga_italia_2025_2026_sassuolocalcio-fKt3_large.jpg
Sassuolo Menang Beruntun di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Punya Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/47/3198849/jay_idzes_bantu_sassuolo_menang_3_1_atas_pisa_di_liga_italia_2025_2026_jayidzes-wSJm_large.jpg
Buat Clearance Gemilang, Intip Statistik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Laga Pissa vs Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/47/3198814/sassuolo_menang_3_1_atas_pisa_di_kandang_lawan_pada_lanjutan_liga_italia_2025_2026-KwkL_large.jpg
Hasil Pisa vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/47/3197615/emil_audero_pulang_sendirian_dari_sassuolo_ke_cremona_emilaudero-MTOs_large.jpg
Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ditinggal Bus Kelar Laga Sassuolo vs Cremonese
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/31/11/1672093/hasil-piala-asia-futsal-2026-imbang-lawan-irak-timnas-futsal-indonesia-bersua-vietnam-di-perempat-final-yru.webp
Hasil Piala Asia Futsal 2026: Imbang Lawan Irak, Timnas Futsal Indonesia Bersua Vietnam di Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/01/borneo_fc_vs_psim.jpg
Borneo FC Gilas PSIM, Tempel Ketat Persib di Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement