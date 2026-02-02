Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Info A1, Persib Bandung Berpotensi Datangkan Pemain Baru di Lini Depan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |10:48 WIB
Info A1, Persib Bandung Berpotensi Datangkan Pemain Baru di Lini Depan!
Persib Bandung berpotensi datangkan pemain baru di lini depan pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)
PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ibam Hariri, mengatakan Persib Bandung berpotensi mendatangkan pemain baru di lini depan pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Ibam Hariri menilai ini setelah melihat situasi terkini di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Minggu, 1 Februari 2026, Ibam Hariri bertemu manajemen Persib Bandung dalam sebuah program yang digarap TVRI Jawa Barat jelang Piala Dunia 2026. Dalam acara itu manajemen Persib Bandung diwakili Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Ulliam Barros penyerang andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Ulliam Barros penyerang andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

“Kebetulan saya kemarin bertemu beberapa manajemen Persib Bandung dan berkomunikasi. Tidak bisa banyak yang saya share di sini, tapi kemungkinan pemain baru di lini depan datang ini sangat besar,” kata Ibam Hariri dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin (2/2/2026).

1. Bursa Transfer Masih Dibuka

Bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 masih dibuka hingga Jumat, 6 Februari 2026. Masih ada waktu bagi Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru, khususnya di lini depan.

“Terlebih bursa transfer masih dibuka sampai tanggal 6 Februari 2026. Ditambah lagi William Marcilio sudah out dan ada pos yang kosong di posisi gelandang dan penyerang. Kayaknya itu akan dimaksimalkan manajemen Persib Bandung,” lanjut Ibam Hariri.

Saat ini Persib Bandung memiliki tiga penyerang utama. Sebut saja Ulliam Barros, Andrew Jung dan Ramon Tanque.

 

