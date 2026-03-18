HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya Diincar Klub Luar Asia, Tinggalkan Dewa United?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |13:48 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya masuk radar klub luar Asia. (Foto: Instagram/@richardo_r55)
PRESIDEN Klub Dewa United, Ardian Satya Negara, mengungkap masa depan dua pemain bintangnya, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri. Untuk Ricky Kambuaya, Ia mengatakan ada klub Super League dan luar negeri yang tertarik meminangnya. 

Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri merupakan salah dua pemain kunci Dewa United musim ini. Masa depan dua pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih menjadi tanda tanya di skuad berjuluk Banten Warriors tersebut. 

1. Kontrak Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri di Dewa United Masih Panjang

Aksi Ricky Kambuaya di laga Dewa United vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Ardian selaku bos klub mengungkapkan keduanya terikat kontrak jangka panjang bersama Dewa United. Ia mengatakan kedua pemain tersebut masih terikat kontrak kurang lebih hingga 2028. 

“Masih ada kontrak sampai 2027 ya kalau gak salah, apa 2028,” kata Ardian kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Kendati demikian, Ardian mengungkapkan Ricky Kambuaya telah dilirik klub Super League. Sementara Egy, sejauh ini katanya belum ada tanda-tanda klub yang tertarik meminangnya. 

“Kalau sampai sekarang (tawaran klub) Indonesia untuk Ricky ada, untuk Egy belum ada,” tutur Ardian.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/47/3205114/jay_idzes_berpotensi_tinggalkan_sassuolo_pada_musim_panas_2026_jayidzes-x9Nd_large.jpg
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tinggalkan Sassuolo pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/47/3203959/emil_audero_masuk_radar_juventus_yang_tengah_mencari_kiper_baru_di_bursa_transfer_mendatang-5FlS_large.jpg
Juventus Cari Kiper Baru, Portiere Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/51/3203664/maarten_paes_kemungkinan_tak_diplot_sebagai_kiper_utama_ajax_amsterdam_musim_depan_maartenpae-PBHI_large.jpg
Ajax Amsterdam Ingin Beli Kiper Baru meski Maarten Paes Bikin 7 Penyelamatan Lawan NEC Nijmegen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202298/simak_dua_klub_yang_dikabarkan_kepincut_dengan_kiper_belanda_ronald_koeman_jr-Ti1z_large.jpg
2 Klub yang Dikabarkan Kepincut dengan Kiper Belanda Ronald Koeman Jr, Nomor 1 Persib Bandung!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/18/11/1688181/hasil-lengkap-liga-champions-arsenal-lolos-ke-perempat-final-chelsea-dan-man-city-tersingkir-hxm.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Arsenal Lolos ke Perempat Final, Chelsea dan Man City Tersingkir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/19/sadio_mane_timnas_senegal_juara_piala_afrika_2025.jpg
Skandal Final AFCON: Gelar Senegal Dicabut, Maroko Tiba-Tiba Jadi Juara Afrika
