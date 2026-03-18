Pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya Diincar Klub Luar Asia, Tinggalkan Dewa United?

PRESIDEN Klub Dewa United, Ardian Satya Negara, mengungkap masa depan dua pemain bintangnya, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri. Untuk Ricky Kambuaya, Ia mengatakan ada klub Super League dan luar negeri yang tertarik meminangnya.

Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri merupakan salah dua pemain kunci Dewa United musim ini. Masa depan dua pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih menjadi tanda tanya di skuad berjuluk Banten Warriors tersebut.

1. Kontrak Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Vikri di Dewa United Masih Panjang

Ardian selaku bos klub mengungkapkan keduanya terikat kontrak jangka panjang bersama Dewa United. Ia mengatakan kedua pemain tersebut masih terikat kontrak kurang lebih hingga 2028.

“Masih ada kontrak sampai 2027 ya kalau gak salah, apa 2028,” kata Ardian kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Kendati demikian, Ardian mengungkapkan Ricky Kambuaya telah dilirik klub Super League. Sementara Egy, sejauh ini katanya belum ada tanda-tanda klub yang tertarik meminangnya.

“Kalau sampai sekarang (tawaran klub) Indonesia untuk Ricky ada, untuk Egy belum ada,” tutur Ardian.